“Soltame, soltame”: el álgido momento en que Sergio Romero agrede a una hincha de Boca Juniors

En Boca Juniors todo es descontrol luego de perder el Superclásico del fútbol argentino ante River Plate. En la cancha, el cuadro xeneize mostró una pésima cara y cayó por la cuenta mínima contra un cuadro Millonario plagado de suplentes. Aunque aquello no fue la peor imagen del encuentro. Al término del partido, los hinchas emprendieron un feroz reclamo en contra de los futbolistas, situación que derivó en la furia de Sergio Romero. Según quedó consignado en un registro audiovisual, el arquero se enfrascó en un forcejeo con los hinchas.

El día de furia de Chiquito

River Plate se hizo fuerte en La Bombonera, ganó, y quedó con la mente puesta en el partido de vuelta de la Libertadores ante Colo Colo. Del otro lado, Boca Juniors reafirmó que se encuentra en una complicada crisis deportiva. Fuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con refuerzos que no han rendido según lo presupuestado, y con un mal funcionamiento en la liga, los xeneizes se hundieron en un cúmulo de problemas.

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de la debacle en el Superclásico fue la reacción de Sergio Romero cuando el equipo se retiraba cabizbajo hacia el túnel. El arquero, flanco de las críticas de la hinchada a raíz de su pobre desempeño en los últimos encuentros, no aguantó que cargaran contra él.

Mientras bajaba los escalones, Chiquito se vio cara a cara con la iracunda fanaticada que clamaba explicaciones a través de duros improperios y cánticos. Al instante, el guardameta -que trataba de ser contenido por sus compañeros- trepó la techumbre y se lanzó hacia la tribuna para enfrascarse en una disputa con los aficionados. Allí, su reacción quedó consignada en un video. “Soltame, soltame”, se escucha en la voz de una mujer mientras el portero era sujetado para alejarlo de la trifulca.

El álgido momento de la reacción de Romero recibió críticas en redes sociales. “Expulsen a Chiquito”, “Me tiene harto”, fueron algunos de los comentarios que plasmaron los seguidores en X. Por su parte, horas después, el golero reconoció su mal comportamiento ante la prensa. “El muchacho me putea con hartas ganas, y yo con la sangre caliente, se me fue la cabeza en ese segundo. Quiero ofrecer mis disculpas al hincha de Boca, por culpa mía se produjo un hecho de violencia. Nadie sale a perder un partido, solo no se nos dio. Los hinchas están en su derecho de expresarse, debí dejar pasar e irme”, expresó a los medios.