Omar Labruna: “Esta serie la va a pasar River; jugar en esa cancha se le hará muy difícil a Colo Colo”

Omar Labruna reconoce “sentimientos encontrados”. Hijo menor de Ángel, eximio histórico de River Plate quien consiguió 15 títulos (9 como jugador y seis como técnico), inició su carrera como futbolista en Núñez, pero también dirigió a Colo Colo. Los dos rivales que se miden en una friccionada serie de cuartos de final, donde los argentinos “tienen una luz de ventaja”, según su opinión. A pesar de lo parejo que resultó el partido de ida, el transandino considera a los millonarios como favoritos.

¿Qué le pareció la ida entre Colo Colo y River Plate?

Fue un partido muy vibrante, me trajo muchos recuerdos en mi etapa como entrenador de Colo Colo. Ver un Monumental que explotaba y jugando con el River Plate de Marcelo Gallardo. Fue un marco espectacular, la gente de Colo Colo merecía vivir esta instancia. De partido en sí, creo que hubo dos tiempos, en el primero River salió a presionar, no dejaba armar al equipo chileno, fue dominador, tuvo dos o tres chances. En el segundo, Colo Colo lo emparejó porque River sintió el esfuerzo del partido. En los últimos 20 minutos, Jorge Almirón hizo algunos cambios como para intentar ganar, el arquero Armani tuvo dos intervenciones muy buenas.

¿Cómo analiza el duelo de vuelta?

Venir a jugar al Monumental, en Buenos Aires, a Colo Colo no le será nada fácil. Más allá de que queden 90 minutos, River de local es muy fuerte y ante 85 mil espectadores. Si en Santiago había clima, acá en con estadio repleto también lo habrá. Así que será una linda revancha y será más difícil para Colo Colo que viene de visitante.

¿Colo Colo encontrará a un River distinto?

River ya tiene una forma de jugar con Gallardo que es permanentemente ir a buscar el partido. Estuvo acá durante 15 días haciendo una mini pretemporada, porque quería encontrar un estado físico superador. Ya recuperó a algunos jugadores que estaban por debajo de su nivel. Vamos a ver un River diferente, que buscará ganar desde el primer minuto. Este equipo no se conforma con un gol, si anota buscará el segundo y el tercero. Almirón ya conoce muy bien eso, se enfrentó varias veces contra Gallardo, creo que lo tiene estudiado a River Plate… Creo que Colo Colo vendrá a jugar más de contragolpe que de igual a igual, para no dejarle espacios a River. Pero si te metes muy atrás, el equipo argentino te complica mucho. Entonces, Almirón tendrá que analizar en qué tramo de la cancha podrá disputarle el partido a River Plate.

¿El equipo argentino se vio superado en Santiago?

Coincido en parte, sobre todo en el segundo tiempo. En el primero Colo Colo no le encontró la vuelta, pero en el segundo levantó mucho, Arturo Vidal y Leonardo Gil hicieron un gran partido, lo mismo este chico Carlos Palacios, quien iba a venir a Boca Juniors. Atrás estuvo muy bien. Me parece que el empate es lo más justo en los 90 minutos. Pero también pensemos en las dos intervenciones de Armani.

¿Será un duelo más abierto en Buenos Aires?

No digo que River tenga una ventaja, lo que sí es bueno haber rescatado un punto. En un Monumental que está diferente. La cancha tiene una velocidad tremenda, River moja el campo, porque en Chile lo vi un poco más pesado, se levantaba un poquito.

¿River es el principal candidato al título de la Libertadores?

Hay técnicos que no les gusta, pero terminar de local te da una gran ventaja. Jugar la final en el Monumental, si pasa estas instancias, ahora con Colo Colo y después con Mineiro o Fluminense, será un serio candidato.

¿Qué le parecieron las expulsiones de Paulo Díaz y Maximiliano Falcón?

No sé si fue excesiva, se empezaron a tironear entre los dos, a buscarse, Cuando el árbitro los amonestó, uno de los dos debería de haber cambiado marca, siguieron y creo que el árbitro estuvo bien. Para jugadores profesionales, fue una roja media tonta, más allá de que se jugaban cosas importantes. Pero los dos equipos pierden valores importantes en defensa.

Pero Paulo Díaz agredió a Falcón…

Sí, se vio como que cayó encima, le dio como un codazo. Creo que ahí fue más de Paulo Díaz que de Falcón. Fue más amarilla para el de River que para el de Colo Colo.

Los jugadores y dirigentes de Colo Colo se quejaron del arbitraje…

No aprecié que hubiera un criterio diferente para uno y otro equipo. Yo vi que fue un partido disputado, con pierna fuerte de ambos lados, como se juega una Copa Libertadores. No vi que el árbitro favoreciera a ninguno de los dos, fue un partido disputado. Decir que River está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, sus jugadores tienen un montón de experiencia, pero no es fácil jugar en el Monumental de Colo Colo.

¿River es favorito a la luz de este resultado en la ida?

Yo creo que acá en Buenos Aires es muy fuerte, es difícil jugar acá, por lo que propone el equipo, por la presión de la gente. Fui a ver a Colo Colo cuando estaba Gustavo Quinteros, cuando River le hizo 4-0 y fue muy superior. El equipo chileno tendrá que sostener un poquito los primeros 20 minutos. Si River logra doblegarlo ahí, se hará muy cuesta arriba. No es que el equipo se haya ido a defender a Chile, salió a presionar y exponer. Pero acá se acrecienta mucho más. Veremos qué puede proponer Almirón, qué sistema empleará y qué es lo que tiene. Seguramente ya lo analizó y ya tiene la experiencia de enfrentar a River en instancias importantes y sabe lo que es jugar en Núñez.

¿Se la juega por un vaticinio?

Será un partido disputado, pero esta serie la va a pasar River. Jugar en esa cancha se le hará muy difícil a Colo Colo. Pero son 90 minutos y en el fútbol no está nada dicho. Son partidos muy cerrados, en los que no te puedes equivocar. No creo que River esté dos o tres goles arriba, pero lleva una luz de ventaja.

¿Considera a River uno de los regalones de la Conmebol?

No, no, no… No hay que crear eso. En estos últimos años, a nivel internacional, River ha ganado cosas importantes, con la capacidad de un entrenador que regresa como Gallardo. Después, los árbitros a veces te cobran a favor una vez, otras veces en contra, lo mismo el VAR… Todo lo que ha ganado lo ha hecho justamente en el campo de juego por la capacidad de sus jugadores, cuerpo técnico y dirigencia. River tiene hoy 350 mil socios, es un ejemplo. El Monumental es un estadio europeo para 85 mil personas y demostró, a través de las estadísticas, que es el equipo que más simpatizantes movió a lo largo de un año en el mundo.

¿Por qué le ha costado despegar a este segundo proceso de Gallardo?

Agarró un plantel que él no había conformado, que ya venía jugando. Cada entrenador tiene su librito y busca otras cosas. Es tiempo para darle forma al equipo y lo que quiera jugar.

¿Considera a Almirón un DT resultadista?

Bueno, todos los entrenadores han tenido momentos buenos y otros no tanto. Siempre ha demostrado que hace mucho hincapié en su equipo, más allá de resultadista, analizar al rival, algo que hoy es muy común. Tal vez acá tratará de tener protagonismo, pero no va a ser tonto en querer jugar de igual a igual contra River, acá te presiona y ataca por todos lados. Pero Colo Colo tiene una chapa importante. Tengo sentimientos encontrados en esta serie.

¿Colo Colo se reinserta en la elite sudamericana tras esta campaña?

Totalmente, le hacía falta a Colo Colo, no solo jugar Sudamericana. Competir a nivel internacional es muy importante y el equipo chileno, con la estructura que tiene siendo el más popular de Chile, para ellos es muy importante eliminar a Junior, previamente y ahora jugar contra River lo mismo. Ahí Aníbal Mosa tiene que romper el chanchito, poner un poco más la billetera, porque los torneos internacionales dejan dinero, pero hay que invertir en jugadores importantes. No digo que Colo Colo no los tenga, pero debe ser una experiencia que deje una base.

¿Qué le parece la presencia de Arturo Vidal?

Son jugadores muy importantes, que han dado todo a nivel mundial y en los que representan. Se le fue un poco la mano diciendo que ganó más que todos los jugadores de River… (ríe) Pero está bien que sea un poquito picante. En la ida puso dos o tres piernas fuertes, leales, aunque fuertes, en partidos que se juegan así. Tiene experiencia, está en la etapa final de su carrera y disfrutando en el club que lo vio nacer.

¿Marca la diferencia?

Son jugadores que están 60 o 70 minutos en cancha, pero se hacen importantes. Saben hablar con el árbitro, imponen su presencia. En la ida, la asistencia del gol fue maravillosa y la otra del primer tiempo que e la pone al delantero, también. Un pase de primera que solo saben hacer los diferentes. Antes de recibir la pelota ya vio de reojo que Correa estaba picando ahí, le puso un pase a lo Messi. Eso marca la diferencia. Y su espalda quita mucha presión a sus compañeros.

¿Cómo lo ve físicamente?

Lo vi muy bien, me sorprendió. Nunca dudé de su técnica, pero se ve un jugador totalmente vigente.

Se lo pregunto porque termina contrato ahora… ¿Usted le renovaría?

Depende un poco de la decisión del jugador, ellos deciden por sí solos. Si se siente bien, cómo el técnico no lo va a querer tener. Son líderes positivos dentro y fuera del campo de juego. Ese tipo de futbolistas son importantes en el vestuario. Pero la decisión pasa más por él que por la dirigencia.

Vidal se quiere quedar…

En ese escenario, seguramente la dirigencia y el cuerpo técnico analizará todo el proceso de Vidal en Colo Colo. Pero al jugador siempre hay que escucharlo, más aquellos que le han dado todo a la institución.

¿Qué recuerdos guarda usted de su paso como técnico de Colo Colo?

Los mejores. Me tocó llegar en un momento complicado, le pudimos dar forma. De entrada, nos costó y después conseguimos un equipo protagonista en todos lados, con jugadores de experiencia como Álvaro Ormeño, Rodrigo Millar, Luis Mena, Carlos Muñoz… Bueno, nada; los resultados fueron buenos, clasificamos a una Sudamericana. Me echaron a de la Fuente y Millar se me lesionó con Unión Española, no pudimos pasar. Pero la gente siempre me trató muy bien.

¿El accidente en que usted se vio envuelto marcó su destino en el club?

Sí, fue una fatalidad, con culpas compartidas que yo también las asumí. Pero bueno, nada. En lo futbolístico yo creo que fue muy bien. Quedó una imagen fea en ese momento, con equivocaciones mías y de terceros. Después, yo estoy muy agradecido. Trabajé más de cuatro años en Chile, no solo quiero hablar de Colo Colo, sino de Audax Italiano, donde la ANFP me dio el premio al mejor DT de 2010. También de Everton… Los años que dieron ustedes los chilenos fueron muy buenos.

¿Ha tenido ofertas para volver a Chile?

Sí, hubo algunas. Pude regresar a Audax, en un momento se mencionó a Ñublense. Me quedó una espina, me hubiera gustado volver en algún momento. Conocí bien al fútbol chileno, dejé grandes amigos como Marcelo Barticciotto, Gustavo Quinteros… Me tocó compartir con Aníbal Mosa cuando era parte del directorio de Blanco y Negro.

¿Qué le ha parecido la selección chilena en las Eliminatorias?

Han cambiado muchos entrenadores. Hubo una época dorada de grandes jugadores que ha tenido Chile como Alexis Sánchez, el mismo Vidal, de Claudio Bravo… Muchos que le dieron tanto. Ahora están en un recambio y cuando los resultados no se dan es complicado. Pasaron muchos argentinos y hoy tienen a un gran entrenador como Ricardo Gareca. Ojalá puedan respetar un proceso, donde exista un recambio generacional en el que vayan apareciendo jóvenes que devuelvan a Chile a lo más alto. Pero hay que tener un poco de paciencia, no es bueno estar haciendo tantos cambios.

¿Se ve muy lejos el Mundial?

Chile se quedó un poquito, pero quedan 30 puntos en disputa, que son muchos. Lamentablemente, en las selecciones tienes solo dos o tres días a los jugadores, los puedes seleccionar y no mucho más.

¿Si no entra entre los primeros siete es un fracaso?

Habría que llamarlo así, pero bueno. Esta etapa de Chile tiene que ser un proceso nuevo que lo puedan sacar adelante. Más allá del fracaso, yo emplearía la palabra paciencia. Conozco a Gareca y tiene todas las cualidades necesarias, a Perú lo llevó muy alto. Es el entrenador indicado, tienen que aguantar un proceso.