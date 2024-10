“Sos un cagón”: jugador de Vélez Sarsfield protagoniza tenso cruce con Gustavo Quinteros

Vélez Sarsfield y River Plate protagonizaron un tenso empate 1-1 en el Más Monumental. El punto le permite al equipo de Gustavo Quinteros mantenerse en el liderato de la Superliga. Sin embargo, no todo es alegría para el entrenador. En el minuto 5, el exentrenador de Colo Colo y la UC decidió sustituir a Elías Gómez para darle paso a Aaron Quirós. La modificación no fue bien tomada por el jugador que salió, quien se dirigió en duros términos al estratega.

“Son un cagón”, le dijo el marcador de punta izquierda al entrenador, mientras se dirigía al banco. Luego del encuentro, el argentino-boliviano se refirió al cruce con su dirigido. “No lo escuché cuando pasó. Seguramente, en caliente habrá dicho algo. Después lo arreglamos de forma interna. Todos los jugadores que salen se enojan, eso no me disgusta. Pero si hubo una falta de respeto, va a haber un castigo deportivo, eso ténganlo por seguro. El respeto es la base de una buena convivencia, tanto en un equipo de fútbol como en la vida”, dijo el DT en la rueda de prensa post partido.

Solari casi festeja

En River Plate fue titular Paulo Díaz y jugó todo el partido. Además, Marcelo Gallardo le dio la oportunidad a Pablo Solari de jugar todo el segundo tiempo. El atacante con pasado en el Cacique estuvo apunto de anotar el 2-1. Sin embargo, la anotación no subió al marcador porque el juez asistente Miguel Savorani levantó la bandera. El VAR se tomó su tiempo para confirmar la decisión, pero marcaron el fuera de juego. El Pibe ha vuelto a sumar minutos luego de estar cortado por cerca de un mes.

El elenco millonario suma tres cotejos sin ganar. De hecho, su última victoria fue ante Colo Colo, en la Copa Libertadores. Aun así, el Muñeco no dramatiza con la situación de su equipo, que el martes debe enfrentar a Atlético Mineiro en las semifinales del certamen continental. “Siento que estoy en un lugar de privilegio. En su momento me llenó de ilusión volver al club y ver las posibilidades de este plantel. Es un equipo que no te va a dejar a gamba, y para mí eso representa mucho. El hincha también lo sabe”, dijo el técnico.