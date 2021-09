Festeja Gustavo Quinteros: directorio de Colo Colo aprueba el fichaje de Facundo Ferreyra

A menos de 48 horas para que se cierre el mercado de fichajes en Chile, Colo Colo está a un paso de amarrar a uno de los anhelos de Gustavo Quinteros. Se trata del delantero argentino Facundo Ferreyra, quien se encuentra en condición de jugador libre. El atacante es del gusto del entrenador y también del directorio, que ya aprobó las condiciones para su arribo.

Con 30 años, el transandino viene de tener poca continuidad en el Celta. Antes registró pasos por Benfica de Portugal y Shakhtar Donesk, entre otros. En este último club anotó 62 goles en 115 partidos y ganó tres ligas nacionales, tres copas de Ucrania y tres Supercopas, además fue campeón de Argentina con Banfield y en dos ocasiones con Vélez Sarsfield. Además, anotó tantos en partidos de la Champions League.

El palmarés del atacante, apodado Chucky, y su experiencia en ligas competivas atrajo a Colo Colo, quien le acercó una fórmula de arriendo de pase por un año, en una operación que bordea los US$ 500 mil, incluyendo el sueldo por los 12 meses. La propuesta deja sastisfechas a ambas partes y solo restan algunos detalles menores para confirmar el arribo del futbolista al Cacique, quien durante esta jornada recibió la aprobación de los distintos miembros de la mesa, quienes fueron contactados por distintas vías para visar la transacción.

Por otra parte, en el Monumental, todavía no tienen noticias acerca de Ángelo Araos. Los albos realizaron una propuesta, de acuerdo a los interés de Corinthians, la cual consistía en un préstamo por un año, prorrogable hasta diciembre de 2022, a cambio de US$ 300 mil. Sin embargo, el jugador no estaba del todo convencido de aceptar regresar a Chile y sus representantes también manejaban opciones en otros mercados para instalar al antofagastino, por lo que su vuelta se ve poco probable.