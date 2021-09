Un préstamo por US$ 300 mil: la oferta de Colo Colo que busca convencer a Ángelo Araos

Colo Colo trabaja contra el tiempo. El mercado de pases finaliza este viernes y todavía no están los refuerzos que Gustavo Quinteros pidió para afrontar la parte final del Torneo Nacional. Con el aval de haber ganado la Copa Chile y de clasificar a la Copa Libertadores 2022, la necesidad de contar con un jugador de calidad se hace prioritaria para enfrentar los desafíos y exigencias.

En esa búsqueda, surgió el nombre de Ángelo Araos. El exvolante de la U nunca pudo consolidarse en Corinthians y hoy no tiene chances de sumar minutos, sobre todo desde la llegada de Sylvinho al banco del Timao. Además, la contratación de Willian pone aun más complicada la situación del volante de 24 años.

Si bien en otras oportunidades el cuadro brasileño ha rechazado ceder al jugador, en esta ocasión no ve con malos ojos desprenderse de él. Así fue como el Cacique hizo un requerimiento de acuerdo a las exigencias de su contraparte. Lo que buscan en Macul es un préstamo por un año, aunque con la posibilidad de extenderlo hasta diciembre de 2022, tomando en cuenta la posibilidad de una buena participación en la Copa Libertadores, además de opciones de compra.

Por otra parte, el sueldo, según cuentan conocedores de las tratativas, correría por parte de ambos equipos. Es decir, cada uno pagaría el 50% del salario, el que actualmente bordea los $ 45 millones. Así, en total, la operación rondaría los US$ 300 mil, condiciones que satisfacen al cuadro paulista. No obstante, es el jugador el que tendrá la última palabra frente a la opción de volver a Chile a darle un reimpulso a su carrera o buscar una nueva oportunidad en algún mercado más lejano.

Por un sí o un no, en el Momumental esperan que esto quede zanjado lo antes posible para tener un margen de activar nuevas opciones en caso de que la operación se aborte.