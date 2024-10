Sporting Lisboa se rinde ante la visita de Matías Fernández: “Encantó al mundo verdiblanco con el 14 en su espalda”

Sólo faltó la alfombra roja. O quizás la pusieron, pero no se vio en los videos que Sporting Lisboa subió a sus redes sociales.

Es que el recibimiento que le hizo la escuadra portuguesa a Matías Fernández, el cual fue registrado en varios videos y subido a las distintas plataformas oficiales de los Leones. “Encantó al mundo verdiblanco con el 14 en su espalda y está de regreso en casa”, posteó la institución.

Pero no se quedaron sólo en recordar su característico dorsal, también rememoraron el apodo que le pusieron los relatores argentinos en la recordada Copa Sudamericana 2006. “Visita especial de ‘El Crá', Matías Fernández”, agregó la cuenta @Sporting CP.

Tras mostrar el saludo del formado en Colo Colo con el plantel actual, también se pudo ver como el otrora volante compartió con los funcionarios del estadio José Alvalade. “Escribió muchas y bonitas historias aquí”, rememoró el Sporting y -a pedido de los hinchas- Matías reaccionó al golazo que le marcó a Everton por la Europa League 2009-2010.

“Gracias a Dios salió bien”, exclamó Fernández. El mismo que se encuentra en el Viejo Continente para negociar un convenio con su antiguo club para que niños chilenos puedan ir a formarse allá como futbolistas.

“Iré a Europa y pasaré a Lisboa porque hay una posibilidad de hacer un convenio con Sporting para poder mandar becados a niños chilenos a ese club en que jugué”, reveló en LUN. De hecho, hoy el exjugador del Cacique está realizando clases y charlas personalizadas a infantes y adolescentes de 6 a 16 años, ya hizo el curso de entrenador y se inscribió en una universidad española para hacer un Master en Coaching Deportivo y de Psicología de Alto Rendimiento.

Eso sí, aún no se ve como entrenador de un primer equipo ni en el trabajo formativo. Y aunque le han ofrecido trabajar con las diversas oficinas de representación de jugadores, ha dicho que no. No obstante, aspira a algún día volver a las canchas. Pero para ello, primero iniciará su carrera como director técnico en alguna universidad.

Matías Fernández fue elegido el mejor jugador del continente el año 2006 y en sus vitrinas están las medllas de tres campeonatos nacionales (dos con Colo Colo y uno con Junior de Colombia), una Supercopa de Italia con el Milán, una Copa México y una Supercopa de México con Necaxa, una Copa Chile con Colo Colo y la Copa América 2015 con la Selección Chilena.