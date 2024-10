Con Carlezzo asesorando a la ANFP: la bomba que prepara Colo Colo contra Quilín tras polémica inhabilitación a Palacios

La decisión de abandonar la concentración de la selección chilena le costó caro a Carlos Palacios, Colo Colo y, eventualmente, la ANFP, ya que abrió un flanco político y jurídico que puede tener consecuencias insospechadas para todas las partes. El ente rector del fútbol nacional notificó por escrito -durante la tarde de este martes- a la dirigencia del Cacique sobre la inhabilitación del oriundo de Renca para jugar anoche frente a Unión La Calera. Sin embargo, ante Palestino sí podrá estar. Como el plazo de marginación se cumplía con muy pocas horas de diferencia, el directorio de la Federación decidió autorizar al volante, para así también intentar disminuir, aunque sea un poco, la enorme tensión existente.

El presidente Pablo Milad, minutos después de la goleada sufrida por la Roja ante Colombia, en Barranquilla, había ratificado la información publicada por El Deportivo en torno a la inhabilitación de Carlos Palacios. ”El artículo 5 inciso 1 de FIFA le prohíbe jugar a un jugador cuando sale unilateralmente de una concentración. Y eso le impide, cuando termine la fecha FIFA, que terminó ahora con el partido (de Chile) hasta cinco días jugar por su equipo”, señaló en ese momento, mientras Palacios estaba concentrado con Colo Colo, listo y dispuesto para ver acción ante los cementeros.

“Se liberó a petición del jugador... La liberación es una petición personal del jugador. A veces se liberan por lesión, como fue lo de (Esteban) Pavez, que estaba enfermo, pero en este caso fue una solicitud directa del jugador”, continuó, Milad, junto con señalar enfáticamente que la Joya “no puede jugar”.

¿Qué es lo que dice el artículo 5?

Pablo Milad, presidente de la ANFP, aludió al artículo 5 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA. Este señala lo siguiente: “Un jugador convocado por su asociación para una de sus selecciones representativas no tiene derecho, a menos que la asociación en cuestión acuerde lo contrario, a jugar para el club al que pertenece durante el periodo que dure o debiera durar su liberación, conforme a las disposiciones del presente anexo, más un periodo adicional de cinco días”.

Es decir, confirmaba que Palacios se perdería los dos próximos partidos de Colo Colo, ante La Calera (no jugó anoche) y Palestino (podrá estar el domingo tras expresa petición de la ANFP). Si los albos se declaraban en rebeldía, el artículo 6 establece cuáles serían los pasos a seguir por los órganos correspondientes. “Las infracciones de cualesquiera de las disposiciones establecidas en el presente anexo se sancionarán con medidas disciplinarias que adoptará la Comisión Disciplinaria de la FIFA basándose en el Código Disciplinario”, indica.

La aparición de Eduardo Carlezzo

Ante las consultas de Colo Colo sobre si Carlos Palacios podía jugar ante Unión La Calera, la ANFP solicitó la asesoría de destacados abogados. Según pudo saber La Tercera, uno de ellos fue el brasileño Eduardo Carlezzo, el mismo que defendió a la sede de Quilín en el caso de Byron Castillo, y que también representó al Cacique en el litigio con los representantes de Pablo Solari. En ambos juicios, tuvo poco éxito. Actualmente trabaja junto a Javier Gasman, abogado de Azul Azul y la U, rival con el que los albos, justamente, están peleando el título del Torneo Nacional.

¿Colo Colo irá al TAS?

Naturalmente, la situación de Carlos Palacios indignó en Blanco y Negro. El jugador había entrenado desde el domingo, Jorge Almirón lo tenía considerado entre los titulares para visitar a La Calera. Las tensiones con la ANFP ya venían con la negativa del ente de reprogramar aquel encuentro pese a la petición de ambos equipos. Un par de horas después se produce la salida de la Joya de Pinto Durán.

Paralelamente a la goleada que vivía la Roja en Barranquilla, se hacía pública la noticia de la inhabilitación de la figura colocolina, cuya información habían recibido horas antes en el Monumental. No obstante, durante el resto de la tarde del martes no hubo pronunciamientos públicos, al menos hasta definir una estrategia clara. Recién hablaron tras vencer a La Calera.

Y en el directorio surgieron varias ideas para contrarrestar una medida que consideran arbitraria e injusta, pues en Macul entienden que la liberación de Palacios no se dio de forma unilateral, sino que fue consensuada con el cuerpo técnico que visó la salida del futbolista, por lo que no se cumpliría el principio de unilateralidad. Y, de hecho, argumentan que el comunicado entregado por la ANFP así lo señala al decir que el jugador “fue liberado”. No obstante, en Quilín apuntan a que la salida fue solicitada por el formado en Unión Española y contra la voluntad de la asociación, que es la única que puede autorizar si puede jugar con su club o no, como establece el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA.

A su favor también está el antecedente de Robbie Robinson Belmar, quien abandonó la convocatoria de forma bastante similar a Carlos Palacios, en agosto de 2021, y tres días después apareció jugando por el Inter de Miami ante Cincinnati, donde actuó 46 minutos. No hubo ningún problema posterior y nadie reclamó los puntos.

Así, la principal idea que cobró fuerza en la víspera del partido ante La Calera fue acudir a resolver la controversia ante la FIFA o, en su defecto, directamente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Eso podría terminar con una cuantiosa indemnización a favor de los albos o alguna otra medida contra la ANFP. Es decir, la paz entre Colo Colo y la ANFP -o viceversa- todavía está muy lejos de llegar, más allá de que el triunfo de ayer y la habilitación de la Joya para el domingo atenuó en algo la situación.

“Llegó una respuesta hoy en la tarde donde nos dicen que puede jugar el domingo con Palestino. Me alegro que haya recapacitado la gente de la ANFP, pero el daño está hecho”, expresó Aníbal Mosa. “Prefiero quedarme con el triunfo de hoy, y que ellos se confundieron y que no tienen una adecuada comunicación con su cuerpo técnico. Es muy extraño lo que hizo la ANFP... Contra todo y contra todos”, lamentó, poniendo suspenso acerca de los próximos pasos.

Los descargos de la Joya

El jugador, por su parte, se descargó primero en las redes sociales. Acusó mal manejo de la ANFP. “Acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar, debido a un artículo que dice que yo salí unilateralmente de la Selección, cosa que no sucedió”, inicia diciendo en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

En las líneas siguientes, el jugador hace énfasis en que retornara a su hogar. “Fui liberado de la concentración para volver a mi casa, donde me necesitan. Como no puedo jugar y jamás perjudicaría al club ni a mis compañeros, respeto la decisión. Colo Colo es todo”, cerró.

Luego, tras el triunfo ante los caleranos, se explayó un poco más. “Lo hablé con mi jefe en ese momento y él me dejó salir, no entiendo cuál es el problema, él lo entendió. Mis problemas los fui a solucionar el sábado y domingo”, indicó. Mientras que Aníbal Mosa fue particularmente duro con el Tigre. “Entiendo que Gareca no llegó. Él no llegó a esa conversación (con Palacios) porque estaba comiendo por ahí”, disparó.