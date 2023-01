Su primer gol tras salir de la cárcel: Luciano Cabral anota en el empate de Coquimbo ante Palestino

2.548 días. Eso es lo que tuvo que esperar Luciano Cabral para volver a marcar un gol en el profesionalismo. Esta sábado, Coquimbo Unido y Palestino continuaron desarrollando la fecha 2 del Torneo Nacional. El encuentro que se jugó en el Sanchez Rumoroso finalizó con un empate 1-1 entre ambas escuadras, y uno de los goleadores de la jornada fue el argentino nacionalizado chileno. El volante volvió a batir redes luego de estar en la cárcel.

Coquimbo Unido lo devuelve a las canchas. El mediocampista está experimentando una segunda oportunidad luego de pasar cinco años preso, luego de ser acusado y condenado como “coautor del homicidio simple” del asesinato de Joan Villegas, a principios de enero de 2017, situación en que también se vio envuelto su padre y primo, quienes acompañaron al jugador en el recinto penitenciario.

Los días transcurrieron y el futbolista salió a la mitad de la pena por “buena conducta”, donde recibió la ayuda de Argentinos Juniors, su exclub, que le permitió entrenar en sus dependencias para ponerse a punto en lo físico y, hoy, así lo demuestra en Coquimbo, siendo una pieza clave en el esquema del entrenador Fernando Díaz.

Previo a su llegada al cuadro del norte, Cabral describía las ganas con las que llegaba al club. ”Es mi gran deseo. Poder revivir nuevas cosas en un país que me ha dado mucho cariño y afecto, cosas que no encontré en Argentina”, había sostenido a fin de año en su llegada a Chile. De manera preliminar, todo hace indicar que no se equivocó.

Bajo esta línea, los piratas también explicaban la incorporación del jugador, pese a conocer sus antecedentes penales. Situación que sembraba la duda en la institución y aficionados. Ante esto, por medio de sus redes sociales, anunciaban que “las segundas oportunidades las entrega nuestro club y la posibilidad de retomar nivel son la conjunción que tienen al nuevo refuerzo porteño”, había publicado Coquimbo en su presentación.

Este sábado, Luciano Cabral comenzó a saldar deudas y ganarse el apoyo de los hinchas coquimbanos. Específicamente, al minuto 28 de partido, cuando tras una jugada colectiva el mediocampista decide rematar y batir al guardemate de Palestino, quien poco pudo hacer frente al buen disparo. De ahí en más, el buen fútbol de Coquimbo se instaló en el Sanchez Rumoroso, pero los árabes supieron aguantar y llegaron al 1-1 mediante Misael Dávila. Finalmente, el encuentro concluyó en empate, siendo así el primer punto de los piratas en el torneo local.

Posterior al partido, vino el desahogo del mediocampista. “Fue un día soñado, sobre todo, quiero darle las gracias a Dios. Fue él y mi familia quienes me mantuvieron de pie en el proceso que me tocó vivir. Es un día muy soñado, lleno de emociones, alegrías y cosas que cuando las vives no las puedes creer”, aseguró Cabral.

También tuvo palabras para Coquimbo Unido, estando totalmente agradecido de la oportunidad que hoy lo tienen de vuelta en las canchas. “Le doy gracias al club, cuerpo técnico y compañeros que me dieron la confianza. Debemos seguir trabajando como lo que venimos haciendo. Creo que estamos realizando bien las cosas, solo falta que la pelota entre”, sentenció el exjugador de Argentinos Juniors.

La última vez que Luciano Cabral había marcado un gol había sido el 6 de febrero de 2016, con la camiseta de Argentinos, en un empate 1-1 contra Tigre por el torneo local. A la fecha, registra cinco tantos en 65 partidos en toda su trayectoria profesional.