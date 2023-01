La Roja necesita sólo un empate ante Venezuela para clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20

La calculadora. Ese artefacto que tantas veces ha hecho sufrir a la Selección Nacional, hoy jugó con los sentimientos de la Sub 20 y de todos los integrantes del grupo B del Sudamericano que se disputa en Colombia.

Es que el equipo comandado por Darío Osorio y Lucas Assadi debía esperar en su hotel lo que pasaría con el resto de sus rivales, pues en esta fecha le tocaba quedar libre. Sin embargo, la pausa no tendría un minuto de tranquilidad, ya que en el gramado cafetero se estaba definiendo la suerte dela Roja.

Esto gracias a que el solitario gol del delantero de Universidad de Chile, ante Bolivia, fue agua en el desierto para el Equipo de Todos, pues -tras el empate con Ecuador y la desastrosa derrota ante Uruguay- pasó a la tercera posición de su apartado y un triunfo de Uruguay ante los altiplánicos y una victoria de Ecuador sobre Venezuela, le daba pasajes para el hexagonal final que definirá quiénes van al Mundial de Indonesia.

Uruguay sí, Ecuador no

El duelo entre uruguayos y bolivianos no empezó bien para los intereses de Chile. Los segundos partieron ganando con un penal ejecutado por Pablo Luján a los cuatro minutos y mantuvieron esta ventaja hasta bien entrado el partido.

Más, la Celeste tiene oficio y Álvaro Rodríguez anotó un triplete (68′, 81′ y 96′) y el 4-1 final se estructuró con un tanto de Fabricio Díaz desde los doce pasos (95′). ¿Resultado? Los orientales avanzaron y los vecinos del norte quedaron eliminados (quedan libres en la última fecha)

Pero los tricolores no salieron concentrados a su respectivo pleito, ya que tenían la clasificación en el bolsillo (ver tabla). Y eso se notó a los 15 minutos, cuando Brayan Alcócer puso el único tanto del partido y le dio vida a la Vinotinto, pues queda cuarta con tres puntos y debe enfrentar a la Roja en el último compromiso (sábado, 20:30 horas).

Ahora habrá que esperar que determinación tomará el técnico Patricio Ormazábal, sobre la oncena que parará este fin de semana, pues el adiestrador -que se ha mostrado errático en sus decisiones durante este certamen- tiene dos bajas para el último encuentro. Se trata de Joan Cruz y de Marcelo Morales. El volante de Colo Colo no estará por acumulación de tarjetas amarillas luego de ganarse una infantil amonestación por no dejar sacar al portero y el defensa de la Universidad de Chile fue expulsado por doble amarilla. No obstante, la Sub 20 entrará al estadio Pascual Guerrero dependiendo de sí misma, ya que un triunfo o un empate la mantienen en el certamen.

Cabe recordar que nuestro país no logra entrar entre los seis mejores hace tres ediciones, pues su última participación en la instancia final de estos torneos fue en el que se efectuó en Argentina en 2013. Esa vez, la oncena que adiestraba Mario Salas y que contaba con figuras como Bryan Rabello e Igor Lichnovsky, consiguió los boletos para el Mundial que se disputó en Turquía.

La Tabla del Grupo B