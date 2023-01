Hizo sufrir a la U en su debut por Coquimbo: Luciano Cabral vuelve a jugar fútbol tras pasar 5 años en la cárcel

Corría el minuto 72 del duelo amistoso entre la Universidad de Chile y Coquimbo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Era el inicio de un largo 2023 para ambas escuadras y, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva historia para Luciano Cabral. El exseleccionado Sub-20, quien pasó cinco años y ocho meses en la cárcel, volvió a pisar una cancha de fútbol.

El argentino nacionalizado chileno ingresó en reemplazo de Rodrigo Holgado cuando Los Piratas ganaban por 2-0 a los azules, en el estreno de Mauricio Pellegrino en la banca estudiantil. A Cabral se le vio movedizo y activo, en un encuentro en el que los del CDA se fueron resignando a la derrota a medida que se acercaba el final del partido.

De la cárcel a la cancha

El 1 de enero de 2017 fue el día en que cambió la vida y la carrera del actual hombre de Coquimbo. El futbolista, de ese entonces 21 años, se involucró en el homicidio del joven murguero Joan Villegas en Mendoza, por el que recibió una condena de nueve años y medio de prisión. En este hecho también se vieron involucrados su padre y su primo.

Cabral pudo optar a beneficios por buena conducta y el año pasado tuvo la posibilidad de dejar la prisión en San Rafael, Mendoza. Desde se reclusión, el futbolista habló con El Deportivo, oportunidad en la que confesaba sus deseos de establecerse en Chile: “Ese es mi gran deseo: poder revivir nuevas cosas en un país que me ha dado mucho cariño y afecto, cosas que aquí no encontré (en Argentina)”. Además, en esa misma entrevista concedida en junio de 2022, el talentoso jugador mostró su arrepentimiento: “Me arrepiento de lo poco o mucho que hice en esa situación; me arrepiento con todo mi corazón”.

Luciano Cabral con la camiseta del Sportivo El Porvenir.

Sonó en la U

En algún momento de su carrera, Luciano Cabral sonó como refuerzo de la Universidad de Chile, club contra el que precisamente se reestrenó en el fútbol. Así lo reconoció a El Deportivo: “En persona no conversé, pero mi representante en su momento quizás sí. Cuando estuve en Brasil, pasaron seis meses y no estaba jugando el tiempo que yo estimaba. Entonces, llamé a mi representante y le dije que me quería ir para agarrar minutos, y me decían que estaba la opción de ir a Chile”.

Coquimbo, su nueva casa

El 12 de diciembre del año pasado Coquimbo anunciaba en sus redes sociales la contratación del volante. “Las segundas oportunidades como entrega nuestro club y la posibilidad de retomar nivel son la conjunción que tienen al nuevo refuerzo porteño como otra de las incorporaciones nacionales que llega al puerto coquimbano”, escribieron Los Piratas. De esta forma, este miércoles 4 de enero se concretó el anhelo del ahora futbolista de 27 años de volver al fútbol, tras años de encierro y una carrera que parecía perdida.