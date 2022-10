Superman Vargas, Pinilla, Puch e Iturra: la lista de los jugadores azules que han sido protagonistas en peleas internas en la U

Este fin de semana la U debía hacer noticia por su duelo frente a Unión Española en el marco de la ida de una de las semifinales de Copa Chile; sin embargo, las novedades fueron otras y para nada alentadoras: por un lado el partido debió ser suspendido por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) debido a la negativa de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso de autorizar el duelo frente a los hispanos en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad puerto.

Por otra parte, se supo del fuerte altercado que tuvieron el delantero y capitán Ronnie Fernández con el arquero Cristóbal Campos tras el entrenamiento del sábado en el CDA, el que comenzó con una intensa disputa verbal para terminar a los golpes.

Dado lo anterior, bien vale la pena recordar otros enfrentamientos protagonizados por jugadores y/o miembros del cuerpo técnico de los estudiantiles y que quedaron en la retina de la opinión pública.

Mauricio Pinilla versus Sergio Vargas

En 2020 Luis Enrique Rueda, atacante argentino de los azules en 2002, reveló a ADN Radio un viejo altercado entre el delantero Mauricio Pinilla -que estaba haciendo sus primeras armas en el “Romántico Viajero”- y el arquero Sergio Vargas, ídolo de la U, en un entrenamiento en el Caracol Azul: “Tuvieron un mano a mano y creo que Pinilla se la picó ‘cancheréandolo’, así que ‘Superman’ se lo llevó un par de metros en el aire agarrado del cuello“, recordó el ariete. “Se pasaba de mano. Muchas veces se olvidaba de la trayectoria, de la edad o del respeto, en el sentido deportivo”, agregó Rueda en aquella oportunidad.

“Siempre fue un rebelde, un rebelde social en los entrenamientos o en las concentraciones. Era de las personas más inquietas. Imagino que todavía lo debe seguir siendo. Por supuesto el temple de los años lo deben haber calmado un poquito”, finalizó el ex delantero trasandino.

Manuel Iturra versus Luis Musrri

También en 2002, el Caracol Azul fue escenario de otra pelea entre jugadores en medio de un entrenamiento. En aquella oportunidad un joven Manuel Iturra y el capitán Luis Musrri se enfrascaron en una disputa que llegó a los golpes.

“Me sacaron la cresta. Tenía 17 años y traté de defenderme no más. Uno sabe las peleas que puede ganar y cuáles no. Era muy chico. Hoy ya no pasa de ser más que una anécdota”, comentó el “Colocho” a “La Magia Azul” de RedGol, al ser consultado por ese episodio.

Asimismo, agregó que “nunca más tuve problemas con Musrri. No me considero rencoroso y después hablamos sobre el tema. Se solucionó en el momento. Incluso en algunas concentraciones compartimos habitación”, aclaró el volante, hoy retirado de las canchas.

Pinilla versus Eduardo Azargado

En 2007, y en medio de la práctica previa al partido con Ñublense por el Campeonato Nacional, Mauricio Pinilla -que venía retornando de su paso por Europa- tuvo otra dura disputa, esa vez con el entonces preparador de arqueros del primer equipo, Eduardo Azargado.

Según se recuerda, los involucrados comenzaron un juego de empujones que comenzó a alterar los ánimos de ambos hasta casi llegar a los golpes. La gresca no pasó a mayores luego que miembros del plantel intervinieron para terminar con el conflicto. Incluso Pinilla y Azargado finalizaron la práctica con un abrazo.

En aquella oportunidad, el delantero señaló que “las calenturas del partido siempre están. Empezamos a los empujones como un juego y terminó un poquito mal, pero no hay problema. Son detalles del entrenamiento. Además, cuando uno no se calienta es porque tiene el pecho frío”, dijo con ironía.

El ex ariete de la Roja finalizó declarando que “el Lalo es como un jugador más y yo no tengo ningún problema con él. Lo conozco desde los 13 años y somos amigos”, cerró.

Edson Puch versus Iturra

Tres años más tarde, Manuel Iturra se vio involucrado en otra disputa con un compañero de equipo. En esa ocasión fue con el mediocampista Edson Puch a quien lanzó una patada luego de recibir un golpe por parte del iquiqueño en una jugada en el marco del entrenamiento en el CDA. Tras cartón el defensa Juan Abarca los separó, momento en que se detuvo la práctica para calmar los ánimos.

En aquella oportunidad, el zaguero Rafael Olarra -referente del plantel- le enrostró a Iturra su reacción para posteriomente declarar que “ha faltado madurez para manejar ciertas situaciones. Hay momentos en que se podría reaccionar de forma más madura (…). No sé si soy el encargado de poner la cordura, pero de esto se sale trabajando y tratando de poner vibras positivas”, señaló.

Jean Beausejour versus Pinilla

Una de las peleas más emblemáticas y recordadas es la que protagonizaron los ex seleccionados nacionales Jean Beausejour y Mauricio Pinilla en el marco de la disputa del Superclásico 183 ante Colo Colo, el 15 de abril de 2018.

Corría el minuto 60 de partido en el Estadio Nacional, con la U abajo en el marcador por 1-2, cuando un manotazo del lateral zurdo sobre el volante albo Claudio Baeza desencadenó en su expulsión del partido.

Con la rabia y frustración a flor de piel por parte de “Bose”, su compañero se acercó para intentar tranquilizarlo; sin embargo, para sorpresa de todos ambos jugadores comenzaron a discutir y empujarse con pechazos.

A principios de este año los ex futbolistas de la Selección Chilena se dieron tiempo para recordar el episodio: “Son cosas que pasan. Quizás uno puede llegar a enfrentarse o empujarse, pero todo queda ahí. Imagínate la adrenalina del clásico, con estadio repleto”, rememoró Pinilla, hoy presentador y comentarista de televisión.

“El Negro estaba muy caliente. Le dije que se fuera de ahí, que le iban a dar 10 fechas y ya se había acabado. Entiendo su reacción, era el momento de ganar. Ese partido estábamos convencidos que lo ganábamos”, agregó “Pinigol”.

El ex atacante recalcó que la pelea “quedó ahí. Nos conocemos desde los 10 años. Compartimos camarín de pequeños en selecciones menores y adulta. Un partido no empaña la relación y lo que hemos vivido juntos”, señaló consultado sobre la relación de ambos tras el impasse.

Por su parte, Jean Beausejour señaló que “a ‘Mauri’ y a mí nos afectó más que cualquier otro encontronazo. Ganar el partido era lo principal. ‘Mauri’ siendo tan ganador y competitivo, era lo que más queríamos”, cerró el ex lateral de la Roja.