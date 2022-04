Tabilo gana en su debut y está a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Madrid

Alejandro Tabilo sigue volando en Europa. El chileno mantuvo el tremendo nivel que mostró en Múnich y logró superar la primera ronda de los clasificatorios del Masters 1000 de Madrid, en lo que era su debut en una qualy de estos torneos en arcilla. Venció por 6-3 y 7-5 a Marcos Giron (53°).

El chileno tuvo un partido duro ante un rival que por ranking era superior, pero que por juego no lograba incomodarlo. De hecho en el arranque parecía que iba a ser un encuentro fácil para el nacional. Mucho más profundo que su rival, el zurdo hacía daño con sus golpes cruzados, hundiendo la moral de un jugador que había perdido sus últimos seis duelos.

Así se puso en ventaja de forma muy cómoda. Dominó todo ese set con su fuerza de piernas e inteligencia, dejando en claro que el nivel que lo hizo instalarse en los cuartos de final del ATP de Múnich seguía por sus venas.

Jano daba la sensación de haber crecido mucho en Alemania, logrando adaptarse al nivel que se necesita para sortear instancias como estas, porque pese a ser unos clasificatorios, el nivel que tiene el Masters 1000 español es de lo más alto a lo que podrá enfrentarse.

De esa forma se llevó la primera manga por 6-3. Sin apelaciones y sin problemas. Jugando como lo hizo en Sudamérica y en Estados Unidos, demostrando que vive un momento estelar.

Pero la fatiga de una semana movida a más no poder, comenzó a afectar. Tuvo problemas en el segundo parcial y ya no estaba tan activo como antes. En muchos momentos dejaba la intensidad, para recorrer la cancha de punta a punta, defendiendo los puntos. Pasó momentos complicados de esa forma, pero nunca entregó el set. Pese a estar abajo en el marcador, contuvo a su rival con trabajo.

Y cuando debía dar el paso adelante, no dudó. Emparejó el segundo set a cinco y descolocó a Giron. Una remontada que terminó por concretarse cuando le quebró al norteamericano en el juego siguiente y quedó a un game de servicio de la victoria.

Una oportunidad que no desaprovechó y que amarró de forma contundente. Un 7-5 que lo deja a un paso de la clasificación al cuadro principal de Madrid. Más que un premio, un merecimiento por el nivel que está mostrando. Eso sí, lo que se viene ahora no será facil, ya que en su camino aparece David Goffin (55°), ex número siete del mundo.