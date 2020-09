Tagle y venta de Kuscevic: “Es un ejemplo paradigmático de lo que queremos lograr”

A principios de semana, Universidad de Chile anunció que el volante Luis Rojas tenía un principio de acuerdo con un club de la Serie A de Italia, pese a tener apenas 18 años y muy pocos partidos en Primera División. Una realidad totalmente opuesta a la de Benjamín Kuscevic (24) en Universidad Católica, donde dicen estar orgullosos. Los cruzados tienen negociaciones avanzadas con Dínamo Zagreb para la venta del defensa, que debutó en 2015 en la precordillera, donde ganó cuatros títulos de Primera División y dos Supercopa.

“Si se concreta la venta, es como un ejemplo paradigmático de lo que queremos lograr: un jugador formado en casa, que juega varios años aquí, muy identificado y que se va con seis títulos. Nos deja muy orgulloso", dijo Juan Tagle, presidente de Cruzados.

Eso sí, la operación aún no está cerrada: “Estamos en una conversación bastante avanzada con el Dínamo Zagreb, pero no hemos firmado nada. Nosotros autorizamos a Benjamín para que viajara a Croacia, ayer. Tan pronto se formalice, si es que logramos cerrar la negociación como esperamos que ocurra, lo anunciaremos. En ese sentido, somos responsables en anunciar las cosas cuando están formalizadas y no antes”.

“Si se concreta, como creemos que es lo más razonable que ocurra, estamos muy satisfechos por él, sobre todo por el deseo del jugador que es proyectar su carrera en Europa. Ojalá lo podamos anunciar pronto”, agregó.

El abogado no quiso dar detalles del traspaso, pero aseguró que Católica se quedará con un porcentaje del pase de Kuscevic ante una nueva transferencia. “Mantenemos una participación en una futura venta del jugador, si es que el negocio se cierra. Creemos que es algo posible que ocurra, porque se va a un club que tiene una tradición de vender a otros mercados de Europa y que tradicionalmente participa en la Champions League. Sin duda, es un club muy atractivo como vitrina”, señaló.

Con respecto a un eventual reemplazo del zaguero, dicha opción no está considerada en este momento. “Por ahora no es posible reemplazar al jugador. Según lo que aprobó el Consejo de Presidentes, tiene que ser al término de la primera rueda. Creemos que es un puesto que está bien cubierto. Están Lanaro, Huerta y Asta-Buruaga. Además, tenemos jugadores como el Gato Silva y Parot que pueden jugar como centrales. También está Carlos Salomón, que está firmando contrato profesional. Por ahora estamos tranquilos, pero siempre evaluando alternativas”, cerró.