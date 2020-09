Solo faltan detalles: la UC está muy cerca de vender a Kuscevic

Benjamín Kuscevic está a un paso de dejar Universidad Católica. El defensa tiene una oferta del Dínamo Zagreb, de la liga de Croacia, y el club estudia seriamente la propuesta.

De hecho, Cruzados y los representantes del jugador se encuentran afinando los últimos detalles de la operación, que dejará alrededor de US$ 2 millones en las arcas del bicampéon del fútbol chileno.

El defensa no ha disputado minutos en el retorno del torneo, debido a una lesión. Sin embargo, el técnico Ariel Holan ya se hace la idea de que no podrá contar más con él, aunque advierte que aún no está vendido.

“Por la información que tengo está avanzado, pero no está definido. De concretarse, es muy bueno para Benjamín y para el club. Es un jugador, desde mi punto de vista, muy importante para el equipo”, sostuvo.

“Esperemos que se concrete, porque aún no está hecho, pero de concretarse es una excelente oportunidad para Benja. Es un club que juega pre Champions. Es una excelente experiencia de concretarse. Es importante para Benjamín y el club”, agregó.

El técnico argentino se mostró conforme con el plantel que tiene y no solicitó, al menos públicamente, la llegada de un reemplazante para Kuscevic. “En relación a una posible incorporación, estoy contento con el plantel que tengo. Era un futbolista muy importante para nosotros, tenía mucha esperanza en su crecimiento y ahora lo hará directamente al Viejo Continente”, sentenció Holan, tras el triunfo sobre Huachipato.