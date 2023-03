Técnico del Blackburn se resigna a la partida de Ben Brereton al Villarreal: “Sería una sorpresa si él sigue aquí”

Ben Brereton Díaz tiene su próximo destino listo. En Europa, medios especializados dan por hecho que el delantero se unirá a las filas del Villarreal a partir de la siguiente temporada, partiendo como agente libre tras la finalización de su contrato con el conjunto inglés. La noticia no pasa desapercibida en el club, y su DT, Jon Dahl Tomasson, ya está asumiendo que no contará con su goleador para la próxima campaña.

Así lo reveló él mismo al medio Lancs Live. El estratega tiene entendido que ya es imposible mantener a Ben en su equipo, eso sí, enfatizó en que la noticia aún no le ha llegado por los medios oficiales. “Aún no he recibido nada oficial”, señaló el danés.

Más allá de la presunta confirmación sobre el traspaso, el técnico tiene claro que el destino de Brereton será lejos de la escuadra de la rosa. “Ya lo he dicho, sería una gran sorpresa si él sigue aquí para la próxima temporada”, expresó Tomasson.

Las noticias son aún más malas para el adiestrador, pues el atacante salió con molestias físicas del encuentro amistoso entre Chile y Paraguay, donde la Roja venció por 3-2. Dichas complicaciones lo podrían tener fuera del encuentro entre el Blackburn y el Birmingham para este sábado.

“Nos gustaría tenerlo en la cancha este fin de semana, tiene 3 goles en sus últimos 3 juegos, pero es dudoso. He tenido conversaciones con el equipo médico. Hay algunas dudas”, señaló recientemente el entrenador.

De esta forma, al chileno-inglés le podrían quedar incluso menos partidos vistiendo su actual camiseta. En vista de que solo le quedan poco más de dos meses en Inglaterra, Tomasson hará el mejor intento posible por aprovecharlo al máximo y conseguir el ascenso a la Premier League. Actualmente están en puestos de playoffs, por lo que la chance está latente.

Por otra parte, su nuevo equipo, el Villarreal, está batallando por meterse en competiciones europeas. En estos momentos están en puestos de Conference League, aunque con algunos resultados, y dependiendo de quien sea campeón en la Copa del Rey, podrían meterse a la Europa League. Cualquiera de las dos sería la primera experiencia de Brereton en competiciones internacionales a nivel de clubes.

El delantero llegará al Submarino Amarillo como gran figura. Así lo mencionó el medio Relevo cuando confirmaron que el jugador estaba listo en el equipo dirigido por Quique Setién. Según el citado medio, el seleccionado nacional tendrá uno de los mejores sueldos del plantel, con contrato hasta el 2027.

Adicionalmente, agregan que el atacante se hizo los exámenes médicos en enero e, incluso, ya se encuentra buscando casa en las cercanías del recinto deportivo del club. Además, al llegar gratuitamente, es visto como un negocio redondo en el Villarreal, pues su valor de mercado actual es de 16 millones de euros según datos de Transfermarkt.