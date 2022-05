Técnico del Inter, Simone Inzaghi, tras ganar la Copa Italia: “Los dos chilenos entraron muy bien”

Un carnaval de emociones fue lo que vivió la fanaticada del Inter en la final de la Copa Italia. Es que los lombardos partieron ganando, con muy buen juego, luego desaparecieron de la cancha y se lo dieron vuelta, pero... volvieron al juego y terminaron adjudicándose el segundo título más importante de ese país con un contundente 4-2.

“Siempre creí, incluso cuando estábamos 2-1 abajo. Intenté levantarle la cabeza a todos, porque tenemos esa fuerza. Y si bien perdimos 10 ó 15 minutos, nos llevamos una merecida victoria”, señaló la figura de la cancha - Ivan Perisic- a Mediaset.

Luego el volante ofensivo se refirió a la lucha por el título de la Serie A, que mantienen con el Milan, y señaló que “cuando el equipo es fuerte es más fácil ser líder. Solo tenemos que mantenerlo. Hay dos finales. Ganar y esperar porque en el fútbol todo puede pasar”.

Por su parte, Lautaro Martínez reveló que “llevamos luchando por conseguir esta copa, desde el partido contra el Empoli. Hoy hicimos un gran trabajo durante 120 minutos y merecimos ganar este trofeo”. Acto seguido el trasandino contó que “esta victoria nos dará un empujón importante para preparar los dos partidos que nos quedan en el campeonato. Hoy celebramos, pero luego a partir de mañana (jueves) pensaremos en lo que nos espera y recuperaremos las energías”.

Y tras las celebraciones, el director técnico de los neroazzurros, Simone Inzaghi, analizó: “Tuvimos un gran partido contra un oponente muy fuerte. Lo hicimos bien en la primera media hora y lo hicimos muy bien en el último cuarto de hora. Pero encaramos mal la segunda parte, encajamos estos dos goles, el segundo a revisar, pero el equipo nunca se rinde”.

Enseguida, el italiano detalló que “los dos chilenos (Alexis y Arturo) entraron muy bien y funcionaron hoy, como lo han hecho todo el año” y terminó su rueda de prensa diciendo: “Ahora nos quedan los dos últimos partidos del campeonato para hacerlo de la mejor manera, pero es justo disfrutar de veladas como esta con nuestra afición”.

La acusación de Allegri

Uno de las imágenes que dejó el desenlace de la Copa Italia fue la expulsión del adiestrador de la Juventus, Massimiliano Allegri, promediando el primer tiempo del alargue. En un confuso incidente, que las imágenes no aclararon, el técnico perdió la compostura y salió del campo de juego gritando insolencias a la banca de los lombardos.

¿Que pasó? Allegri explicó que “pasó un jugador del Inter y me dio una patada. Reaccioné, el árbitro me vio y me mandó derecho al vestuario. No cambia nada lo que pasó o no en el campo”. Luego, el hombre concluyó que “hay que felicitar al Inter y pensar que estamos saliendo de un año en el que no hemos ganado ni un trofeo. Esa bronca que llevamos dentro hay que guardarla para lo que viene, donde hay que volver a ganar”.