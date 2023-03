Técnico del Real Madrid estalla por el gol anulado a Marco Asensio: “Tenemos derecho de tener la duda”

Un clásico sin polémicas no puede llamarse así. Por lo mismo, era imposible que el Barcelona-Real Madrid terminara sin una jugada discutida. Y esta llegó al minuto 81, cuando el VAR le anula el gol de la victoria a Marco Asensio y le da una segunda chance al cuadro azulgrana, el cual triunfa por 2-1.

“Hemos hecho un buen partido. Merecimos ganar. El partido estaba ganado y después se queda la duda de este gol que nos han anulado. Dejamos el partido con la confianza en que podemos acabar bien la temporada”, lanzó Carlo Ancelotti.

El entrenador de los merengues luego añadió que: “Ellos han tenido control y nosotros también. Ha estado igualado. Estos partidos se resuelven en pequeños detalles”. Y el detalle fue el supuesto offside. “¿Tú crees que era fuera de juego? Me quedo con la duda. Creo que seguro no hay nada. Tenemos derecho de tener la duda”, insistió el estratega blanco.

Palabras que de inmediato tuvieron réplica en el otro vestuario, pues Xavi Hernández también entregó su mirada de lo sucedido. “Creo que hemos tenido más control. Ellos han sabido salir bien de la presión alta. El gol anulado viene de un error nuestro de concepto. Creo que hemos sido superiores en general”, matizó.

Pero el entrenador de los culé explica por qué se quedaron con los tres puntos: “Hemos dominado, hemos generado más ocasiones. Me voy satisfecho. El equipo se ha vaciado y ha trabajado en defensa y ataque. Es una victoria muy importante para nosotros. Creo que hemos estado bien”.

¿España ya tiene un campeón?

La prensa española asume que el triunfo de Barcelona vale una liga y ya lo dan como seguro monarca de la temporada 2022/2023. La razón para ello es que los catalanes le sacaron doce puntos a los capitalinos y el torneo ya entra en la fase final.

“Nunca lo puedes decir. Quedan muchos partidos y nunca puedes dar por muerto al Madrid. 12 puntos es una distancia complicada de dejar ir, pero depende de nosotros, que es lo bueno y estoy contento por la victoria y por ayudar. También por la época del gol de Franck. Ha sido una fiesta”, puso paños fríos Sergi Roberto.

Pero su colega madrileño, Thibaut Courtois, siente que ya no hay nada que hacer. “Hay que ser honestos. Seguiremos peleando, pero hay cuatro partidos de diferencia. Tenemos la diferencia de gol, pero está difícil. No hay nada imposible, pero... habrá que venir a ganar aquí en la Copa (del Rey)”.

Luego el portero belga concluyó que “con el 0-1 al descanso, no creía que ganasen (Barcelona empató en los descuentos). En la segunda parte jugamos bien. No tuvimos muchas ocasiones, pero sí llegadas y no las aprovechamos. Íbamos a por la victoria, dejamos espacios y a la contra nos meten el gol”.