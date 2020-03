Técnico del Wolverhampton: “Hay gente que está muriendo y estamos aquí jugando un partido, es absurdo”

El entrenador del Wolverhampton inglés, Nuno Espírito Santo, criticó duramente la decisión de la UEFA de hacerles jugar este jueves el partido de ida de los octavos de final de la Europa League y aseguró que es “absurdo” porque hay gente que se está “muriendo”.

“Juegas un partido de fútbol, pero fíjate lo que está pasando en todo el mundo, con gente enferma, gente que está muriendo...”, indicó a ‘BT Sport’, antes de que su equipo saltase al campo para medirse al Olympiacos en Grecia.

“Hay gente que muere y tú estás aquí jugando un partido de fútbol. Es absurdo”, añadió el técnico portugués, cuyo equipo ha jugado a puerta cerrada ante los griegos. “Jugar sin aficionados no tiene sentido, el fútbol sirve para entretener y jugamos por ellos”, añadió.

“La situación actual está por encima del fútbol, tenemos que saberlo, y todo el mundo está preocupado. Cerrar la puerta de los estadios no es la solución, todo esto no es normal”, explicó Nuno en declaraciones a Sky Sports en la previa al partido contra el Olympiacos. “¿Por qué no paramos? Es un peligro seguir con esta actitud”, finalizó.