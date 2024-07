“Tengo un tubo metido en el pulmón”: el complejo problema de salud que tiene internado a Nicolás Peric hace dos semanas

Nicolás Peric atraviesa por un delicado momento de salud. El exportero de Rangers y la Roja cumplió dos semanas internado en la Clínica Santa María, desde donde habló con Las Últimas Noticias sobre su estado. “Me dio una neumonía en el pulmón izquierdo y una infección en la pleura, que está entre el corazón, los pulmones y las vértebras. Una lesera que le da solo al más gil, jajajá”, reveló.

“Empecé con un dolor de espalda, pero pensé que era una contractura. El martes pasé a Clínica Meds para que me vieran y lo tratamos como una contractura, pero el dolor no pasaba. Me tuvieron que poner corticoide para poder manejar de vuelta hasta mi casa. Más tarde le tuve que pedir a mi mujer que me llevara al canal. No pude dormir esa noche porque se había pasado el efecto del corticoide. Así que el miércoles me trajeron a la Clínica Santa María”, detalló.

Después de diversos estudios, el también comentarista de ESPN tuvo un diagnóstico claro. “Llevo como 15 días acá. Al principio me hicieron exámenes y arrojaron que tenía una masa pegada en las vértebras por fuera del pulmón izquierdo, por eso me dolía tanto. Era lo único que se veía, una masa, una cuestión loquísima. Estuve una semana con antibióticos, pero el jueves me tuvieron que operar de urgencia para desinflar el pulmón, aspirar la infección y también poder mandarla a estudios y ver qué antibióticos eran los correctos. Al final resultó ser la bacteria Estafilococo A”, precisó.

Lenta recuperación

La recuperación ha sido lenta, aunque el exfutbolista se ilusiona con la posibilidad de salir de alta pronto. “La neumonía está controlada en el pulmón derecho, lo complicado es la otra infección. Me pusieron dos drenajes, pero ya me sacaron uno de los tubos el sábado. Si sigue botando poquito como ahora, capaz que este martes me saquen el otro y me pueda ir a la casa el miércoles. Los doctores se han portado increíble”, manifestó.

Asimismo, explicó las dificultades que le ha significado esta afección. “Ahora, por ejemplo, tengo un rush cutáneo como reacción a uno de los medicamentos: tengo todo el cuerpo rojo, pero bueno. Me cuesta hablar, me ahogo, tengo un tubo metido en el pulmón. Pero he ido mejorando, recuperando fuerza, salgo a caminar con los enfermeros... Venía dándole duro-duro con algunos proyectos desde enero, pero bueno, voy a tener que venir a dejarles platita a la clínica. Da lo mismo, la salud está primero, ya volveremos con todo. Al menos ya pasó lo peor”, cerró.

