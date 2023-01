Tenista kazajo elogia a Chile previo al duelo por Copa Davis: “Son fuertes y quieren ganar cada punto”

El próximo fin de semana del 4 y 5 de febrero, el equipo chileno de Copa Davis se medirá con su similar de Kazajistán, serie que se llevará a cabo en el Club Trentino de La Serena y que otorga al ganador el pase al Grupo Mundial del certamen.

En ese sentido, uno de los jugadores destacados del elenco asiático es Timofey Skatov (144°), quien está llamado a ser el segundo singlista de su país, cuadro que lidera en cancha Aleksandr Bublik (36°).

Para el tenista de 22 años, Chile no es un país desconocido: esta semana estuvo disputando el Challenger de Concepción, campeonato en donde cayó en la definición con el argentino Federico Coria (76°), y en el que ya se vio las caras con un nacional -Alejandro Tabilo (102°)- en cuartos de final.

Por si fuera poco, había dicho presente en el Challenger de Coquimbo 2 que se llevó a cabo en octubre del año pasado, torneo del que se despidió en semifinales al perder con el también trasandino Facundo Díaz Acosta (203°).

De esta manera no extraña que Skatov se sienta cómodo en el país: “Me gusta jugar aquí. Me gusta estar en Chile, estas condiciones y jugar en tierra. Me siento bien”, señaló el actual 144° del ránking ATP a Al Aire Libre de Cooperativa.

En ese sentido, el oriundo de Petropavl agregó que “las condiciones me acomodan porque son bastante parecidas a donde entreno normalmente hace cuatro años (Valencia, España). Es similar, a nivel de mar y bastante lento”.

Consultado sobre el equipo chileno, Skatov considera que “va a ser difícil. Son todos tenistas muy fuertes de cabeza y que siempre juegan bien en tierra. Quieren ganar cada punto, van a full y con ellos siempre son partidos durísimos”, dijo al respecto.

Sin embargo, el kazajo cree que en lo personal tiene opciones de obtener buenos resultados ante los pupilos de Nicolás Massú: “Estoy jugando bien y haciendo mi trabajo, y eso me ha dado resultados”, concluyó.