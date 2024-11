Terminó con la cabeza ensangrentada: Javier Aguirre sufre grave agresión en el partido entre México y Honduras

Una situación insólita ocurrió en el fútbol de la Concacaf. Al término del enfrentamiento entre la selección de México y su par de Honduras, válido por los cuartos de final de la Liga de Naciones, el entrenador azteca, Javier Aguirre, sufrió una terrible agresión por parte de la afición hondureña, situación que le provocó un profundo corte en la cabeza. Los registros de su frente totalmente ensangrentada se viralizaron en redes sociales.

Repudiable actuar

El estadio General Francisco Morazán fue el escenario en donde México cayó derrotado por 2-0 ante Honduras. Con doblete de Luis Palma (64′ y 83′) el cuadro centroamericano se puso adelante en el partido de ida y viajará a la capital azteca con una ventaja considerable para asegurar un boleto a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Todo debía ser alegría luego de esta importante victoria, sin embargo, el triunfo hondureño pasó a segundo plano luego de una repudiable actuación de un iracundo aficionado local. Y es que mientras Javier Aguirre se dirigía a la mitad de la cancha para despedirse de Reinaldo Rueda, DT de Honduras, un espectador le lanzó una lata de cerveza que impactó directamente en su cabeza.

Producto del material del objeto y la fuerza con la que fue lanzado, el entrenador mexicano sufrió un profundo corte en la frente que derivó en un prominente sangrado. Reinaldo Rueda, por su parte, se refirió a la polémica en diálogo con los medios de comunicación. “Con tristeza por todo lo que pasó al final, eso no puede volver a suceder ni aquí ni en ningún estadio del mundo. Quiero presentarle disculpas a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, al profesor Aguirre, porque eso no puede suceder, se daña la fiesta y todo el esfuerzo que hicieron los muchachos en la cancha”, apuntó el exseleccionador de la Roja.

Pero, más allá de lo que sucedió en las tribunas, el “Vasco” no le prestó atención al viralizado momento y le restó importancia en conferencia de prensa. “Nada, nada, es futbol y creo que el resultado del partido fue limpio, aguerrido. No tiene caso ni mencionarlo. No soy de quejarme”, dijo.

De este modo, el adiestrador con una extensa trayectoria dirigiendo en la Primera División de España prefirió abordar el trámite del compromiso. “Estoy molesto por el resultado, porque mis jugadores no merecían irse con el 2-0. El principal responsable soy yo, pero esto es fútbol y la fortuna es que el martes tenemos otro partido en casa para tratar de revertirlo, trataremos de organizarnos y ordenarnos mejor para tratar de darle la vuelta al marcador”, cerró Aguirre.