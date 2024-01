¿The Best 2066? Los divertidos memes que dejó el nuevo premio para Lionel Messi

Una ola de críticas y un tsunami de memes dejó el triunfo de Lionel Messi en el galardón anual que entrega la FIFA, The Best. La elección del argentino provocó un cuestionamiento generalizado al premio del ente rector, ya que el año del astro argentino no fue mejor que el del gran favorito: Erling Haaland.

“Los méritos del delantero del Manchester City eran amplios: Bota de Oro europea (36 goles en la Premier); campeón del triplete con el City, es decir, Champions League, Premier League y FA Cup (53 goles y nueve asistencias en toda la temporada); Jugador del Año en la Premier League 22-23; Máximo goleador de la Champions (12 goles); y campeón de la Supercopa europea (ganada al Sevilla)”, escribe Marca para recordar que el transandino sólo fue campeón con el PSG del torneo francés y obtuvo la Leagues Cup con el Inter Miami.

“El astro argentino se impuso en la votación y el anuncio generó una sorpresa gigante durante la gala en Londres. Las caras de Alfie Haaland, padre del crack noruego, y de Pep Guardiola, reflejaron a la perfección lo vivido en la capital inglesa. El momento fue, cuanto menos, extraño”, insistió el diario español.

En tanto, La Opinión -diario latino en Estados Unidos- titularon su informe con la palabra “polémica” y en el texto publicaron que la controversia se armó “luego de que se conociera el empate con 48 puntos entre el argentino quien durante la temporada sólo ganó la Ligue 1 con el PSG y la Leagues Cup con el Inter Miami y el noruego que conquistó el triplete con el Manchester City (Premier League, Champions League y FA Cup)”.

Y luego explican que “ante ese panorama la norma que establece un desempate para este tipo de situaciones es la votación que realizaron los capitanes internacionales y en este caso la balanza se inclinó en favor del capitán de la Selección de Argentina quien terminó recibiendo un total 107 votos por 64 de europeo”.

Y los hispanos de El Confidencial agregaron que “entre otros premios logrados por el noruego, Haaland recibió la Bota de Oro europea, la Bota de Oro de la Premier League inglesa y el doblete de los títulos de Jugador y Jugador Joven de la Premier League inglesa. No fue suficiente. Ganó Messi cuando nadie se lo esperaba”.

Por último, al otro lado de la cordillera todos celebraron un nuevo triunfo de su máximo ídolo, pero la cadena C5N también reflejó lo que se vivía en redes y tituló: “Polémica por el premio FIFA The Best que ganó Lionel Messi”.

Claro que en su nota aclaró que el capitán de la Albiceleste empató con Haaland para ser el mejor y concluyó: “FIFA comunicó que el ganador se definió según el artículo 12 de las reglas de asignación, es decir, quien haya sido elegido en primer lugar por más capitanes. En esta categoría, Messi se impuso con 107 votos contra 64 de Haaland”.