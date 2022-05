Theresa Araya anticipa el Maratón de Santiago: “No hay que desesperarse los primeros kilómetros”

Theresa Araya (29) es una reconocida atleta chilena, quien desde hace poco más de un año dejó las competencias de medio fondo, para comenzar a dedicarse al triatlón. Pero en este momento no piensa en los 800 metros, ni en la bici, el nado o el trote.

Ahora solo piensa en los 21K del Maratón de Santiago y en una nueva participación en la carrera urbana más importante de Chile, una prueba que conoce y que ha corrido en muchas ocasiones, pero que esta vez la tendrá disputando una distancia en la que antes no había competido.

¿Por qué tomó la decisión de pasar del running al triatlón?

Llevaba más de la mitad de mi vida corriendo y la verdad es que me aburrí. Pero para la gente que lleva un estilo de vida deportivo, es muy difícil alejarse totalmente de lo que uno hace. No me sentía capaz de correr en pista, pero tampoco me sentía capaz de seguir alejada de esto, porque en el fondo el deporte es lo que yo soy como persona. Para volver a correr comencé a nadar, porque me sentía muy mal corriendo. Con mi entrenador comencé a preparar el triatlón, porque siempre lo tuve como un sueño, pero le tenía respeto. Me gustó mucho y me di cuenta de que los entrenamientos cruzados me hacen muy bien para correr.

¿Cuánto tiempo lleva preparándose para este Maratón de Santiago?

Venía entrenando regularmente para diferentes torneos de triatlón, como el de Papudo o el de Viña del Mar, y hace dos meses, Asics me ofreció participar en los 21K del Maratón. Pese a que le tengo mucho respeto a esa categoría, decidí tomar la oportunidad y me empecé a dar cuenta de que el entrenamiento cruzado me estaba haciendo muy bien, que no era necesario que solo corriera para poder sacar un buen tiempo. Así que en ningún momento me fui de lleno al trote o al entrenamiento en pista, sino que hice ajustes en cuanto a cargas de kilometraje con mi entrenador, en relación a hacer trotes mucho más largos, pero no dejé todo lo demás.

¿Cambia mucho su rutina en los días previos?

La verdad no dejo de entrenar los días previos, pero sí bajo cargas gradualmente. No hago trabajos específicos, pero sí trotes cortos, con harta elongación, para así sentir que me muevo y no llegar tan apretada a la carrera. Además, me sirve botar la ansiedad de los días previos. Hay que seguir haciendo la vida cotidiana, para no agobiarse antes de una carrera que consideramos importante. Para sentirse tranquilo, no hay que cambiar los hábitos del día a día, obviamente cuidando ciertas cosas.

¿Qué consejos les daría a las personas que correrán su primer maratón este domingo?

Lo primero es estudiar el circuito y no desesperarse los primeros kilómetros, porque la masa te hace correr rápido. Uno tiene que correr tranquilo y después ya va a ir saliendo el ritmo. Para los que corren 42 o 21 es súper importante planificar el tema de las hidrataciones y comidas, eso cada uno lo tiene que ver con sus nutricionistas, pero es clave para llegar bien a los últimos kilómetros.

Pero lo más importante es disfrutar la carrera a concho. Yo siempre me enojo con mis amigos que van preocupados del reloj, de las pulsaciones. No hay nada mejor que la sensación propia de cómo vamos, de cómo nos sentimos y recargarnos de energía con la gente de la calle, de lo que nos gritan y confiar en el trabajo que hemos hecho.

¿La pausa por la pandemia podría ser un peso para esta edición?

Más que pesar, va a ayudar. La gente está con hartas ganas de volver, se han preparado para este Maratón quizás como ningún otro. Estoy segura de que será una de las ediciones más lindas del Maratón de Santiago.