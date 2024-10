Thomas Tuchel le da el sí a la FA y se transformará en el entrenador de Inglaterra

Thomas Tuchel y la FA llegaron a un acuerdo. El entrenador alemán se convertirá en el nuevo entrenador de la selección de Inglaterra. Será el tercer DT no inglés que entrena al combinado de los Tres Leones. El periódico británico The Times anticipó este martes que el teutón sustituirá a Lee Carsley, quien había asumido como interino tras el adiós de Gareth Southgate, quien partió tras la Eurocopa, donde perdieron la final ante España.

El estratega germano vivirá una nueva etapa en el Reino Unido. Antes había destacado en el Chelsea, institución con la que logró ganar la Champions League, en la temporada 2020-21. En ese mismo club fue campeón del Mundial de Clubes y de la Supercopa de Europa. Todo eso lo llevó a ganar el The Best, como mejor técnico del año. Luego partió al Bayern Múnich, donde si bien consiguió una Bundesliga, no logró reeditar los éxitos conseguidos en el elenco londinense.

Tuchel firmará con Inglaterra. Foto: Angelika Warmuth/dpa vía AP

En el pasado, los otros extranjeros que estuvieron al mando de Inglaterra fueron el sueco Sven-Göran Eriksson (2001-2006) y el italiano Fabio Capello (2007-2012). Con el arribo de Tuchel, terminan los rumores que vinculaban a Pep Guardiola con la escuadra británica. El nacido en Krumbach tiene la misión de llevar a una de las mejores generaciones de futbolistas que ha dado el fútbol inglés en las últimas décadas a los éxitos que les han sido esquivos por 58 años. El combinado inglés no gana un título desde el Mundial de 1966.

Será la primera experiencia al mando de una selección para el DT de 51 años, que hasta ahora ha dirigido al Augsburg II, Mainz 05, Borussia Dortmung, PSG, Chelsea y Bayern Múnich. En total, acumula un 63.89 por ciento de rendimiento en su carrera. Su palmarés está compuesto por 11 títulos que ha sumado desde 2016 en adelante.

¿Generación dorada?

El plantel de Inglaterra en la Eurocopa era de 26,2 años. En el listado contó con figuras de talla mundial, como Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Cole Palmer, Harry Kane o Phil Foden. Pese a llegar a la final, y reeditar el resultado que habían conseguido en la edición 2020, el proceso de Gareth Southgate jamás terminó de convencer en el país británico. Con Tuchel esperan lograr un salto de calidad que los lleve a sumar algún trofeo.

Las críticas al DT siempre fueron por su propuesta, calificada de mezquina. “Inglaterra no fue lo suficientemente valiente para dar el siguiente paso. Es bueno para el fútbol que España haya ganado el torneo con la marca con la que ha jugado. España jugó el juego bonito e Inglaterra no. España es un equipo; Inglaterra son pedazos”, declaró Chris Sutton sobre el proceso de Southgate.

Claro que otros nombres, como Jamie Carragher, exculparon al estratega. “Sven (Göran Eriksson) jugaba con un 4-4-2, Fábio (Capello) era demasiado estricto, Gareth (Southgate) es demasiado defensivo... Es curioso que siempre se culpe al entrenador, ¿verdad? El hecho es que nuestros grandes jugadores no aparecieron en este torneo, y tampoco en otros torneos desde hace años. El fútbol internacional es de jugadores, no de entrenadores”, lanzó.