Tiane Endler y un posible retorno a la Roja: “No he visto un interés de proponer algo para que yo pueda volver”

El nombre de Christiane Endler quedará para siempre en la historia de la selección chilena. Tiane lideró una generación de futbolistas que por primera vez clasificaron a un Mundial femenino adulto (Francia 2019), además de brillar con un gran nivel individual, el que la llevó a ser la mejor portera del mundo en 2021 para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol y, al año siguiente, ser la mejor arquera del planeta en los Premios The Best de la FIFA. Por lo mismo, su renuncia al combinado nacional en 2023 significó una baja irrecuperable, pero también generó varias reflexiones.

Un año y medio después, la arquera del Lyon aclara que algunos problemas que gatillaron en su alejamiento de la Roja siguen igual: “Me han contado compañeras luego de mi renuncia que las cosas siguieron igual o peor por mucho tiempo y que se tuvieron que poner firmes también ellas para cambiar, por algo se firmó este acuerdo nuevamente. Tú puedes prometer muchas cosas, las condiciones de viaje, a partir de tal hora vas a viajar en business… pero no se hacen partidos internacionales afuera para no tener que pagar los business, entonces sigues jugando con Perú, con todo el respeto, con Perú o Bolivia, los mismos equipos de siempre, pero tienes que preparar una Copa América para ir a pelearle a Colombia, Brasil o Argentina, que están jugando en Europa, contra otros rivales” dijo Endler a Marcelo Ramírez en Zapping.

Foto: Felipe Zanca/Photosport

“En las mismas condiciones que hay hoy en día no volvería a la Selección. Sé que se firmó un acuerdo, ese acuerdo lo hemos firmado muchas veces antes también y ha habido que empezar una y otra vez desde cero. Hay cosas que no se están haciendo bien. A mí parecer las mejores personas tienen que estar en la Selección; no sólo las mejores jugadoras, también los mejores profesionales. Y no hablo del entrenador, Luis (Mena), que yo creo que es un gran profesional y tuvo una carrera increíble como futbolista, sino que de la gente que lo rodea a él. Si tú no cuentas con un buen equipo de trabajo a tu lado es muy difícil lograr cosas importantes y en este momento las cosas siguen como antes”, añadió.

No descarta un retorno, a pesar de todo

No obstante, la futbolista de 33 años aclara que nunca ha cerrado la puerta definitivamente, pero que no ha notado una intención de querer que vuelva a liderar al equipo nacional: “Nunca voy a decir que no voy a volver a la Selección, porque siempre ha sido lo que más me ha generado orgullo (…) Yo nunca la he cerrado definitivamente (la puerta), pero tampoco nunca he hablado con nadie de la Selección, que yo haya visto un interés de que alguien realmente quiera proponer algo para que yo pueda volver”, cerró.