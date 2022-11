Tite defiende los bailes que alista Brasil para celebrar sus goles en Qatar: “No es algo contra alguien, es una característica nuestra "

Brasil está a un paso de su debut en Qatar 2022. Los pentacampeones saldrán a la cancha el día jueves (16:00 de Chile) a enfrentar a Serbia y demostrar por qué son uno de los favoritos en esta Copa del Mundo. Como previa a aquello, el seleccionador de la escuadra Sudamericana, Tite, habló en conferencia de prensa.

El experimentado estratega abordó diversos temas, tomando la palabra sobre la derrota de Argentina, la presión por ser campeón e incluso sobre la polémica de los bailes que tienen preparados los jugadores brasileños para celebrar los goles.

Ese último punto fue uno de los abordó con más holgura, pidiendo que la gente no le de una carga negativa al acto, sino que todo lo contrario. “(Que lo tomen) con naturalidad, con respeto por una cultura y una forma de ser. No es peyorativo ni algo contra alguien, es una característica nuestra y nosotros también respetamos las culturas de otros países. Es alegría, el gol es el momento más grande del fútbol”, declaró el DT que ya anunció que finalizado el Mundial dejará su cargo como seleccionador del país más ganador en la historia del torneo.

Pero no se quedó ahí, Tite también conversó sobre la presión que tiene Brasil de ser campeón en Qatar tras un 2018 en donde no pudo responder a las expectativas y quedó eliminado en cuartos de final ante Bélgica. “No puedo tomar la responsabilidad de 20 años sin mundiales, solo de los últimos cuatro, desde que tomé este trabajo...Brasil es un país especial en cuanto al fútbol. Nosotros tomamos algo bueno de la presión que es el sueño. Nosotros soñamos con esa posibilidad, con ser campeones. Tenemos esperanzas, a la vez que sabemos que hay grandes selecciones y que juegan a gran nivel en este Mundial”, declaró.

También fue consultado por la gran cantidad de estrellas que tiene en su equipo y cómo gestiona esa lucha interna. “Como DT, debo tener las habilidades para potenciar las cualidades de los jugadores. Tenemos a Vinicius, Neymar, Thiago Silva y un montón de jugadores en el plantel. Brasil tiene una gran tradición de amar el fútbol y estoy muy al tanto de eso”, añadió.

Otro aspecto que comentó fue las sorpresivas derrotas de Argentina y Alemania en sus partidos inaugurales. “Hay que tener respeto, porque son todas selecciones buenas, pero sirve de análisis, de reflexión. No hay grandeza ni mayor o menor facilidad. Quizás este es el gran aspecto. Cada país se enorgullece de dar lo mejor de sí”, concluyó.