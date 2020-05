Todos los enredos que dejaron a Niemann y Garin sin opciones de ser Premio Nacional del Deporte

Francisca Crovetto fue elegida el martes como Premio Nacional del Deporte 2019. Por sus actuaciones internacionales es indiscutible que era una candidata firme para quedarse con el galardón. Del resto de los siete nominados, otro puñado también podría haber sido el ganador, pues en 2019 se produjeron grandes resultados para el país. Sin embargo, dos de esas actuaciones relevantes ni siquiera tuvieron la opción de ser ganadores, pues no estaban entre los nominados: Joaquín Niemann y Christian Garin.

Los nombres del primer chileno campeón de un torneo del PGA Tour y el único vencedor de dos certámenes ATP en una misma temporada desde que Fernando González lo lograra en 2008 nunca llegaron a las oficinas del Ministerio del Deporte, donde se centralizó la reunión virtual que eligió al merecedor de los 12 millones de pesos de premio y una medalla presidencial. Así lo confirmaba el miércoles la misma ministra del Deporte, quien señaló a Agricultura: “Lamentablemente no estaban nominados, por lo tanto, nosotros no tuvimos la posibilidad de evaluar dentro del listado de deportistas que llegó para conocimiento del jurado ni a Joaquín ni a Christian”. ¿Cómo es posible? Por una larga lista de situaciones.

Primero. Por reglamento solo pueden ser elegidos deportistas que hayan sido postulados. Si alguno de los miembros de la mesa, pertenecientes al Mindep, al Congreso y al Círculo de Periodistas Deportivos, hubiera propuesto en ese momento otro nombre, hubiera estado fuera de la ley.

Entonces, ¿quién se encargó de hacer esas postulaciones? La ley, otra vez, es clara: solo el Comité Olímpico, el Paralímpico, el deporte militar y las federaciones que se hayan acogido a la nueva normativa que las convierte en Federaciones Deportivas Nacionales pueden hacerlo. Es decir, no el medio centenar de organizaciones que integran el COCh, sino un grupo de 15 que ha hecho ese trámite. En ese grupo sí está la de tenis, no está la de golf, por lo tanto sus situaciones son diferentes.

En el caso del deporte blanco, a sus oficinas llegó el oficio enviado por el Ministerio del Deporte invitando a postular a sus más destacados representantes al Premio Nacional. El Mindep envió, por correo certificado, esas cartas a las 15 federaciones, el COCh y el resto de las instituciones que corresponde antes del 20 de febrero.

Tras conocerse el resultado de la votación, el presidente del Tenis, Sergio Elías, aseguró a El Deportivo que “nadie nos ha invitado a postular a alguien”. Desde la intervenida Fetech no descartan que en la intervenida federación se haya traspapelado la carta, lo que se vio agravado con el robo que sufrieron a principios de abril, pues desaparecieron incluso documentos.

En realidad, en la orgánica no estaban preocupados aún por las postulaciones, pues antes se hacían en otra época. “Antiguamente recuerdo que estas postulaciones se hacían para fines de año”, agregaba Elías. Como sea, así fue que Garin se quedó sin esa posibilidad de ser postulado. Pero no era la única.

Antes, el caso de Niemann. Aunque desde la Federación de Golf aseguran ser una FDN, no está en la lista que maneja el Instituto Nacional de Deportes, por lo que no se le envió el citado oficio. Eso no quiere decir que un golfista no tenga ninguna opción de ser nominado.

Ahí se crean y se juntan los principales líos que dejaron a Joaco y el Tanque sin siquiera ser candidatos: los procedimientos no son claros ni imperativos para esta situación, solo dependen eventualmente del sentido común. El Comité Olímpico hace una ayuda con algunos nombres para que la comisión encargada tenga algunas opciones, pero perfectamente podría no enviar nombres. Bueno, lo hizo y mandó una muy sólida lista con sus cuatro candidatos: Crovetto, los primos voleibolistas Marco y Esteban Grimalt, las hermanas remeras Melita y Antonia Abraham y la canoista María José Mailliard, pero nada le impedía incluir otros nombres. Tampoco nada lo obligaba.

Desde el COCh, su presidente, Miguel Ángel Mujica, explica que “como Comité Olímpico no tenemos ninguna responsabilidad de coordinar estas postulaciones ni tampoco es algo que se nos haya pedido, porque de ser así, lo hubiéramos hecho encantados. Por supuesto que Joaquín y Christian tienen logros de sobra para haber sido nominados, siempre pensamos que iban a estar, no sabíamos que sólo las FDN pueden proponer nombres, y eso es por una razón muy simple: este es un premio que entrega el Estado, no nosotros, ni siquiera estamos en la mesa que toma la decisión final. El COCh recibe un oficio donde se nos invita a proponer a un deportista o a un equipo, cosa que efectivamente hicimos”.

El timonel del deporte nacional agrega que “los premios sobre los cuales el COCh sí puede hacerse responsable son los de nuestra Gala Olímpica, y nada más” y dice que “es lamentable toda esta polémica, especialmente porque Francisca Crovetto tiene todos los merecimientos para ser la ganadora”.

Eso no está en duda, tal como los otros cuatro candidatos del COCh o los que fueron patrocinados por sus federaciones: la atleta paralímpica Francisca Mardones; el velerista Clemente Seguel y la misma Mailliard junto a Karen Roco.

Qué podría hacer entonces una federación que no es FDN: tratar de hacer el trámite online. Pero tampoco era posible. En la Federación de Golf lo chequearon y se ecnontraron en el sitio web del Instituto Nacional del Deporte con la información del año 2018 y poniendo como fecha límite febrero de 2019, por lo que asumieron que las postulaciones iban a ser más adelante, después de la pandemia.

Hasta el momento del cierre de esta nota, en ind.cl aún estaban los datos para el premio del año pasado, como denuncian desde esa orgánica.