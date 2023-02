Tom Brady anuncia su retiro definitivo de la NFL: “Gracias por dejarme vivir mi sueño”

Hace un año anunció lo mismo, pero de otra manera. Fue en medio de los rumores y con una fuerte presencia mediática. Ahora en cambio, lo hizo de manera sorpresiva, a través de un video selfie grabado en una playa de Tampa: Tom Brady, el mariscal de campo más exitoso en la historia de la NFL, se retira del profesionalismo.

Una noticia que en algún punto se esperaba tras la dura eliminación de los Buccaneers ante los Cowboys, pero que no era una obviedad, ya que de hecho, no eran pocos los rumores que ponían al mariscal de campo de 45 años, fichando por los San Francisco 49ers para la próxima temporada. Rumores que al final quedaron en nada.

Brady, de forma muy tranquila e intima, le contó al mundo su decisión de decir basta. “Buenos días, chicos. Me retiro. De verdad. Sé que fue un asunto muy grande el año pasado, así que me he levantado y solo quería grabarme para que lo supieran. Les quiero agradecer a todos el apoyo: a mi familia, a mis amigos, mis compañeros, mis rivales... Gracias por dejarme vivir mi sueño, no cambiaría nada. Los quiero a todos”, explicó en el registro.

Además se tomó con un humor todo lo vivido el año pasado: “No seré prolijo. Solo recibes un ensayo de jubilación súper emotivo, y usé el mío el año pasado, así que muchas gracias a todos por apoyarme”, agregó.

Y es que inevitablemente hablar del retiro de Brady conduce a lo vivido el año pasado, cuando el nacido en San Mateo también dijo que no iba a seguir jugando, pero solo un par de semanas después dio marcha atrás.

Ahora no parece haber espacio para aquello y la historia del norteamericano en la NFL ha puesto su punto final. Deja el profesionalismo con tres MVP de temporada regular, cinco MVP del Super Bowl, como el jugador con más yardas de pases y con más partidos ganados en la historia de la NFL, además de siete campeonatos ganados, más que cualquier franquicia a lo largo de la liga.

El número 12 comenzó su carrera en los New England Patriot al ser elegido en la sexta ronda (puesto 199) del Draft del 2000, pero fue en su segunda temporada cuando ganó notoriedad al transformarse en el mariscal de campo titular de la franquicia de Massachusetts.

Durante las 20 temporadas que disputó con los Patriots, Brady se transformó en mito y de paso transformó a la franquicia en la más ganadora de la historia junto a los Pittsburgh Steelers, con seis anillos cada una.

En 2021 en cambio, dejó el noreste para viajar a Florida y liderar el proyecto de los Tampa Bay Buccaneers, con quienes ganó el Superbowl en su primera temporada. Fue el último título que consiguió como profesional, ya que en los dos años siguientes quedó eliminado antes de la definición por el campeonato.