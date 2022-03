Tom Brady da marcha atrás y vuelve del retiro: “Mi lugar sigue estando en el campo”

El mejor jugador en la historia de la NFL vuelve al profesionalismo. Tom Brady se ha retractado de la decisión que tomó hace 40 días y esquiva el retiro para disputar su temporada número 23 en la liga. El mariscal de campo hizo el anunció en sus redes sociales, confirmando que volverá a los Tampa Bay Bucaneers.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tenemos asuntos pendientes”, ese fue el mensaje con el que Tom Brady anunció su retorno a las canchas. Uno que desató la locura entre los fanáticos del deporte y es que la figura del número 12 trasciende pasiones y franquicias. Su nombre sobrepasa al fútbol americano y para muchos es de los mejores atletas en cualquier disciplina.

Con 44 años, el nacido en California puede jactarse de tener más anillos (7) que cualquier equipo de la liga, además de cinco MVP del Super Bowl y tres de la temporada regular. Como si fuese poco, también puede decir que es el jugador con más yardas de pases y con más partidos ganados en la historia de la NFL.

Así Brady se arrepiente de la decisión que había tomado el uno de febrero, cuando también ocupó sus redes sociales para anunciar su retiro. “He amado mi carrera en la NFL, y ahora quiero utilizar mi tiempo y energía en otras cosas. Me he hecho muchas preguntas, y estoy orgulloso de lo conseguido. Pero entrenadores, fans y compañeros merecen el 100% por mi parte. Por ello, es mejor dejar el terreno de juego a una nueva generación”, había dicho en esa oportunidad.

Algo que ya es cosa del pasado. El ex mariscal de los Patriots ya está listo para disputar su temporada 23 en la NFL, buscando su segundo anillo con el equipo de Florida, luego de haber quedado eliminado ante Los Ángeles Rams en postemporada.

Este fin de semana, Tom Brady ha estado en Inglaterra. Allí, disfrutó en directo del partido entre el Manchester United y el Tottenham y vio el histórico ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo. Tras el encuentro, el futbolista portugués recibió a Brady sobre el césped de Old Trafford. Dos leyendas del deporte mano a mano.

El adiós de febrero

