Niemann vive un día maratónico en The Players y llegará al súper lunes entre los veinte mejores

Si no es la lluvia, es el viento. Si no es el viento, es el frío. Y si no es el frío, es el cansancio extremo de tener que afrontar 28 hoyos en un día. Esta edición del Players ha sido una verdadera locura, de eso no hay duda. Azotado por un clima de mal tiempo, el llamado “quinto major” ha tenido de todo en estos tres días, obligando suspensiones, retrasos y jornadas maratónicas como la de hoy. Una en donde Niemann pasó el corte en la mañana y clavó un eagle tremendo en la tarde. Marcha con -4 de cara al cierre del torneo.

La primera ronda del día la empezó con frío. Cero grados centígrados marcaban los termómetros en Ponte Vedra y Joaco ya salía al campo del TPC Sawgrass. Tapado con pantalones gruesos, un cortavientos, un cuello, un gorro de lana y un jockey, el chileno iba listo para la batalla. Una en la que mostró una imagen llena de altibajos. Si los birdies llegaban, los bogeys también. Así fue teniendo cambios en su tarjeta de forma continua. Nunca hubo calma en esa mañana invernal, llegando a su clímax en los últimos dos hoyos.

Pese a que el sol ya se posaba en el estado de Florida, Joaco sufrió el momento más gélido de su jornada en la bandera 17 y 18 de la ronda dos. Dos bogeys que lo dejaron expuesto. Primero en la isla y después en el que ha sido el hoyo más difícil de la semana. En total tuvo cinco descuentos y seis castigos.

Ese final complicado lo dejó dentro del corte, pero un poco más atrás en la tabla. De todas formas Joaco agradeció en la transmisión televisiva haber tenido que jugar con el frío de hoy y no con el viento de ayer. Y es que los días de tormenta dejaron a muchos caídos en el Players. Collin Morikawa, Jordan Spieth, Xander Schauffele y Brooks Koepka fueron algunos de los pesos pesados que quedaron fuera tras la segunda ronda. Mito Pereira por su parte tampoco pudo superar el corte tras un día para el olvido. Solo un birdie en la legendaria isla del 17, camufló un día en el que tuvo seis bogeys y solo un descuento.

Niemann engañando al frío en Florida. (Patrick Smith/Getty Images/AFP)

Y si en la mañana predominaron los cambios en la tarjeta, durante la tarde la tranquilidad arropó gran parte de la ronda de Niemann. Los pares cayeron en demasía, dejando solo pequeños momentos de aplausos o lamentos. La postal más destacada, sin duda, la del hoyo nueve donde tuvo eagle tremendo, gracias a un tiro de aproximación que se metió directo al hoyo, casi simulando una canasta de baloncesto.

Después de aquello, la luz solo dio espacio para que Niemann disputara dos hoyos. Un bogey en el 10 y un juego inconcluso en el 11, cuando está a tiro de firmar el par. ¿El saldo total? Cuatro golpes bajo el par en la general, a cinco descuentos del líder momentáneo del torneo, Anirban Lahiri de la India. Así el talagantino llegará al superlunes luego de haber disputado 28 hoyos en el día domingo. Su primera pelota la lanzó a las siete de la mañana. La última a las 6:45 de la tarde. Jornada maratónica.

Finalmente no se puede terminar esta crónica sin destacar lo hecho por Shane Lowry en el hoyo 17 durante la tercera ronda. El irlandes hizo historia en la isla y logró transformarse en el décimo golfista en la historia del torneo en clavar un hoyo en uno en la mítica isla. Sin duda un tiro que será parte de los resúmenes anuales.