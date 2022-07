Tomás de Gavardo debutará donde brilló su padre: “Es súper emocionante que el apellido De Gavardo vuelva al Dakar”

Tomás de Gavardo brilla con luces propias siguiendo el ejemplo de su padre, el fallecido Carlo de Gavardo. Con una ascendente carrera, el piloto nacional va por un desafío mayor: el Dakar, la misma prueba en la que su progenitor hizo historia, ubicándose en el tercer lugar en 2001.

“Estoy súper contento de poder anunciar mi participación en el Dakar 2023. En el último tiempo, ASO había dicho que iba a bajar los cupos de inscritos. Tuve un poco de temor de que no me aceptaran la inscripción, pero ya puedo confirmar que voy a estar en Arabia a fines de este año para correr mi primer Dakar, con 23 años. Es un sueño, estoy súper contento y súper agradecido de la oportunidad que se me está dando”, señala a El Deportivo.

A pesar de que todavía quedan algunos detalles, el deportista se ilusiona con lo que viene. “Si bien falta la parte más importante, que es poder financiar todo el Dakar, ya poder estar dentro es súper satisfactorio y voy a hacer todo lo posible por estar en la línea de largada. Voy a estar a como dé lugar”, anuncia.

En relación a la herencia familiar, no esconde su satisfacción y enaltece la figura de su padre, fallecido el 4 de julio de 2015. “Es súper emocionante que el apellido De Gavardo vuelva al Dakar, luego de muchos años″, recuerda.

Otro de los motivos de felicidad para De Gavardo es la proyección que tiene. “Ser uno de los más jóvenes en participar, con 23 años, da una expectativa”, dice, antes de anunciar sus metas. “El objetivo es netamente terminar la carrera. En base a eso todo va a ser positivo para mí. Voy a entrenarme lo máximo posible, tengo el Atacama Rally ahora pronto, tengo el Andalucía Rally en España, donde probaré la moto”, anticipa.

En Arabia Saudita, correrá con el equipo holandés satélite de KTM oficial, el Bas World KTM Team. “Es un equipo súper profesional, estoy súper contento de estar con ellos, con pilotos de mi misma edad de otros países, con mucha proyección, y siento que es una gran oportunidad que tengo que aprovechar al máximo”, finaliza.