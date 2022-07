“Al fin Colo Colo acertó con el goleador”: Lucero asusta a la U con números que lo ponen al nivel de Zampedri y Larrivey

Desde la irrupción de Lucas Barrios, en enero de 2008, que Colo Colo no tenía un artillero tan efectivo como Juan Martín Lucero. El mendocino suma 17 goles en sus primeros 28 duelos oficiales, números similares a los de los dos goleadores de los otros dos clubes grandes.

En 2020, cuando Fernando Zampedri recaló en Universidad Católica logró, incluso, dos celebraciones más que el delantero de los albos en los mismos duelos. Joaquín Larrivey, quien llegó en la misma temporada a Universidad de Chile, obtuvo la misma cantidad de conquistas que el máximo artillero del Monumental en este 2022.

“Los tres son artilleros son muy buenos, pero cada uno tiene facetas distintas. Zampedri es más de área, un gran definidor. Larrivey es un poco más mixto, se puede tirar atrás un poco. Lucero es un jugador más de equipo, se mueve bien a los espacios; incluso, yo diría que empezó a marcar más tarde que los otros dos”, dice Osvaldo Arica Hurtado, goleador del torneo 1987 con la camiseta de la UC.

Más mesurada es la opinión de César Díaz, quien fuera uno de los mayores goleadores en el Clausura de 2005, cuando defendía los colores de Cobresal. Según sus palabras, a los tres atacantes les faltó marcar la diferencia fuera del ámbito local.

“Los tres son jugadores muy buenos en el área. Pero no se comparan, por ejemplo, con atacantes que llegaron en los 90 como Alberto Acosta o Carlos María Morales. Los de ahora sólo marcan diferencia en el torneo nacional, mas no en el internacional”, aclaró el ex Cobreloa.

Asimismo, Óscar Fabbiani -trigoleador con Palestino entre el ‘76 y ‘78- agregó que “Zampedri, Lucero y Larrivey tienen niveles muy parejos. Son todos muy buenos definidores, de lo mejor que ha llegado en los últimos años”.

Elogios para Lucero

Los tres consultados coinciden en que el mendocino, cuyo pase costará 900 mil dólares al cuadro de Macul, es uno de los jugadores más determinantes en el actual campeonato nacional.

“Al fin Colo Colo acertó con el goleador. Buscó muchos años y gastó mucha plata hasta que llegó Lucero, no como una gran apuesta económica como fue Nicolás Blandi, pero con mucho mayor peso ofensivo. Indudablemente ha sido un gran aporte para su equipo”, reconoció Díaz.

Más específico fue el Popeye, quien no dudó en decir que “en los primeros dos o tres partidos se vio que Lucero andaría bien. Lo importante es que los delanteros hagan goles y él los está convirtiendo. Yo encuentro que ha sido un gran aporte para Colo Colo y ha sido uno de los puntos clave para la buena campaña del club”.

Incluso, el ex Palestino sostuvo que “marcar 17 goles en 27 partidos es un buen registro, más ahora que hay muchas más marcas, que los rivales te estudian más, que te ponen seis o siete defensas encima”.

Hurtado, en tanto, destacó la capacidad que tiene el artillero de Colo Colo para asociarse con sus compañeros y la manera que tiene de engañar a las defensas rivales.

“Lucero ha sido un gran aporte. Hace goles, habilita, es un jugador de equipo, busca muy bien los espacios… Ha sido una muy buena contratación. Es un aporte al campeonato nacional. Tiene mucha frialdad a la hora de definir”, aclaró Arica.