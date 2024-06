Tras anotar su peor minutaje en ligas europeas: Alexis Sánchez juega la Copa América mirando su futuro

No fue el mejor inicio de competencia para Chile en Estados Unidos. Tampoco para Alexis Sánchez. Considerando las expectativas cifradas en la Roja con el trabajo de Ricardo Gareca, el empate sin goles con Perú y el desempeño del equipo provocó un brusco aterrizaje en las proyecciones de la Selección. En ese escenario, lo realizado por el Niño Maravilla tampoco pudo ser el revulsivo que se esperaba, aportar con la irreverencia necesaria para darle un viraje a un equipo que necesitaba en plenitud a su valor ofensivo más diferenciador.

Más bien, sucedió lo contrario. Se le notó ofuscado, discutiendo con el árbitro brasileño Wilton Sampaio y tuvo algún cruce con Eduardo Vargas. Además, desperdició la ocasión de gol más clara que tuvo la Roja, en el primer tiempo. Pero hay un dato estadístico que refleja fielmente la baja presentación del tocopillano en el Clásico del Pacífico: fue el jugador chileno con mayor cantidad de posesiones perdidas del balón (28). “Fuimos muy imprecisos en los pases. Jugamos un solo partido antes de venir acá (ante Paraguay). Pero me voy ilusionado, creo que hay buenos elementos”, declaró después del juego en Arlington.

Este martes, ante Argentina, Sánchez tiene una ocasión ideal para redimirse, en el marco de una Copa América con varias particularidades para el canterano de Cobreloa. El goleador histórico de la Selección disputa por sexta ocasión el torneo de selecciones más antiguo del mundo, una historia que arrancó en Argentina 2011, cuando estaba en los prolegómenos de su exitosa carrera. La edición de Venezuela 2007 no la jugó porque coincidió con el Mundial Sub 20 de Canadá. Más allá de ser uno de los jugadores chilenos con más presencias en el certamen (24), Alexis atraviesa por una etapa particular, que tiene que ver con el próximo paso en su carrera deportiva.

El domingo 30 de junio, al día siguiente del partido de la Roja ante Canadá, cerrando la fase grupal, se acaba formalmente su contrato con el Inter de Milán. Dicho de otra manera, el 1° de julio será agente libre, para negociar con cualquier club, teniendo la carta en su poder. Son muchas las versiones que se han dado acerca de su futuro: desde el interés de River Plate por tratar de repatriarlo; hasta un posible retorno al Udinese, que mantuvo la categoría en la Serie A. En el medio, otros interesados como desde el fútbol turco.

Fue el propio jugador quien dio luces al respecto. Lo hizo tras el amistoso ante Paraguay, en el Estadio Nacional, en la despedida de la Roja antes del viaje a Norteamérica. Dijo que quiere seguir en el Viejo Continente. “Estoy escuchando ofertas, estoy tranquilo, disfruto el fútbol y quiero estar en un lugar donde me quieran y aprecien. Me quiero quedar en Europa, siempre ha sido la idea. Es un sueño mío seguir en Europa”, afirmó el delantero.

Su registro más bajo en ligas

La temporada 2023-2024 presenta marcados matices para Sánchez. En lo colectivo, celebró el título del Scudetto con el Inter. Pero en el ámbito individual, su presencia en el elenco lombardo fue reducida. Los números así lo reflejan. En la Serie A apenas sumó un total de 750 minutos en 23 partidos, con dos goles. La diferencia es notoria si se contrapone con el curso anterior, en Francia. Con la camiseta del Olympique de Marsella tuvo 2.697 minutos jugados en la Ligue 1 2022-2023, en 35 encuentros.

En las 16 temporadas que suma Alexis Sánchez en las ligas europeas, desde la 2008-2009 con el Udinese, nunca había registrado un minutaje tan bajo en un campeonato de Primera División. En efecto, terminó relegado en el club nerazzurri por el argentino Lautaro Martínez, el francés Marcus Thuram y el austriaco Marko Arnautovic. Puede ser llamativo, pero las dos temporadas ligueras con menos minutos del tocopillano fueron en el Inter. La otra fue la 2021-2022, con 862 minutos, antes de embarcarse rumbo a Marsella.

Cuando estaba en su prime, el panorama era totalmente distinto. Su minutaje más elevado sucedió en la Premier League 2016-2017 defendiendo al Arsenal, registrando un total de 3.223 minutos jugados en 38 partidos, con el agregado de 24 goles. Aquella fue su última campaña completa en los Gunners, porque en la siguiente dio el paso (que no resultó) al Manchester United.

El propio Simone Inzaghi, entrenador del Inter, manifestó públicamente que aspira a mantener a su plantilla de cara a la temporada que viene. Eso sí, el equipo lombardo ya aseguró una cara nueva para su ataque. Se trata del iraní Mehdi Taremi, proveniente del Porto, fichando como libre. El panorama de Alexis está ad portas de una definición.

Los minutos de Alexis en las ligas europeas (de mayor a menor):