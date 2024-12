Udinese suma cinco partidos sin ganar y clama por la recuperación de Alexis Sánchez

Udinese entra en crisis. El equipo dirigido por Kosta Runjaic suma cinco partidos sin ganar. Este domingo cayeron como locales ante el Genoa y el mal momento va en aumento. Desde su victoria ante el Cagliari, el 25 de octubre, acumulan derrotas ante Venezia, Juventus y Atalanta. Entremedio hay un empate ante Empoli. Atrás quedan los días del prometedor arranque. Hoy son novenos en la Serie A, con 17 puntos. En los análisis del presente friuli, la lesión de Alexis Sánchez aparece como un punto importante.

“El momento es fruto de una concomitancia de causas. Siempre debemos hacerlo bien para no dejar que influyan aspectos externos, como el arbitraje, pero estos no deben convertirse en una coartada, no somos ese tipo de club. Ha habido algunos episodios polémicos en los últimos partidos, pero ni siquiera hay que mencionarlos, no queremos dar un cierto tipo de mensaje”, señaló Gianluca Nani, director deportivo de la institución blanquinegra, tras el tropiezo dominical.

Alexis Sánchez sigue entrenando diferenciado en Udinese. (Foto: @udinese_1896)

“Hoy sólo puedo felicitar al árbitro. El entrenador está haciendo un buen trabajo. Lo pasamos bien en cuanto a los resultados, pero hicimos algunas buenas actuaciones, excepto hoy también. Con 10 fue difícil, pero fue culpa nuestra. Creemos en el entrenador, ahora tenemos que estar más concentrados y atento”, añadió el directivo.

El funcionario busca no dramatizar. “Sólo pienso en el próximo partido, no hago planes a largo plazo. El objetivo es sobrevivir, en Monza será un choque directo y tendremos que dar lo mejor de nosotros. Debemos recuperar la atención, porque una ingenuidad te puede costar un partido, como ha pasado hoy”, estableció.

Sin embargo, clama por el retorno del Niño Maravilla. “Tenemos una plantilla grande y completa, Solet también estará disponible a partir de enero y otra ‘adquisición’ importante será Alexis Sánchez. Ahora sólo hay que pensar en trabajar en nosotros mismos”, dijo.

El DT lo espera

Kosta Runjaic espera tenerlo lo antes posible. El estratega lo ve como su incorporación más importante. “Verán que Sánchez será el gran fichaje de enero. Sigue siendo un jugador capaz de marcar la diferencia en los últimos 20 metros, gracias a su técnica, astucia y capacidad para desbordar”, dijo el entrenador alemán la semana pasada.

“Depende del entrenador encontrarle la posición adecuada, evitando que gaste energía en tareas defensivas. Alexis no puede hacerlo todo, pero en la fase ofensiva puede dar un impulso potente al equipo”, agregó.

Pese a la alta expectativa que tiene sobre el tocopillano, reconoce que su elenco ha tenido una caída luego del gran arranque que vivieron en la temporada. “Udinese está experimentando una bajada de rendimiento, pero es fisiológico y le sucede a todo el mundo. No olvidemos que en el último torneo corrieron el riesgo de descender”, estableció el DT.