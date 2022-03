“Un equipo sin alma”: radiografía al PSG, el multimillonario equipo francés que solo sabe de fracasos en Europa

El PSG se hizo cenizas en la Champions League. El multimillonario equipo francés, que se ha cansado de invertir año a año para poder tomarse Europa, sufrió este miércoles uno de los golpes más duros de los últimos años. En el Bernabéu, luego de ir en ventaja frente al Real Madrid, tanto por la victoria en París como la apertura de la cuenta tras un golazo de Mbappé, el equipo galo terminó cediendo la clasificación tras caer por 3-1. Poco importó tener en la planilla a Messi, Neymar y Mbappé. La Orejona no se le da. “Un equipo sin alma”, titularon varios medios locales.

La caída golpeó al PSG. No dejó a nadie indiferente. Hasta el jeque Nasser Al Khelaifi, presidente del equipo eliminado, dejó en claro su molestia. Sus dardos apuntaron al árbitro del encuentro, por el primer gol de Benzema, a quien acusan de cometer una falta en la paridad. Por ello, y una vez concretada la eliminación, el mandatario del club francés se fue rápidamente del palco para dirigirse a la zona de camarines habilitada para los equipos visitantes. Según consigna Marca, se fue dando golpes y buscando a los árbitros del encuentro.

En ese contexto y según informó el club, un empleado del Real Madrid había comenzado a grabar la escena y al darse cuenta de esta situación, Al Khelaifi se dirigió hacia el funcionario gritando “te voy a matar”, teniendo que intervenir su propio equipo de seguridad para evitar mayores problemas.

Es que la ira del presidente se puede graficar en el fracaso que deben asumir año a año. Esta temporada, con la idea de sumar su primera Champions, el jeque volvió a abrir la billetera. Según Transfermarkt, PSG es el segundo equipo de mayor tasación de su plantilla (US$ 1.000) tras el Manchester City (US$ 1.078). Sumó a Lionel Messi, por quien pactó un pago de casi US$ 130 millones por sus tres años de contrato. Llegó como jugador libre. También integró al equipo a Sergio Ramos, el excapitán del Real Madrid, entre sus grandes refuerzos bombásticos. Estos dos últimos, sin embargo, han estado lejos de las expectativas. En el caso del argentino, su bajo nivel futbolístico, que se ha sumado a sus lesiones y COVID-19, lo tienen en la mira de la crítica parisina. Ramos, por su lado, poco ha podido jugar por sus constantes problemas físicos.

“Messi se fue llorando de Barcelona. Sufrió un impacto emocional porque no esperaba tener que marcharse. La gente dice que tiene todo en París, pero no es tan obvio. Cuando dejé el Arsenal por el Barça tardé un año en estar bien. Llegué lesionado, después de un divorcio y tuve que aprender un nuevo sistema de juego”, comentó Henry, su excompañero, en una entrevista con L’ Equipe.

En camarínes del PSG la situación no fue menos grave. Pochettino, el cuestionado estratega del elenco francés, que según dicen en Francia vive sus últimas horas al mando, no pudo controlar la ira de sus dirigidos. Desde España informan que Neymar y el mencionado Donnarumma casi se van a las manos, y que debieron ser separados por el vestuario del PSG. La razón fue, justamente, porque el brasileño le recriminó al meta su error en el primer tanto, en el que no despejó el balón ante la presión de Benzema, quien finalmente convirtió el gol. Pero las cosas no quedaron ahí y el italiano no se calló, ya que el portero le reprochó al ex Santos su pérdida de balón en el segundo tanto del Real Madrid, con el que igualó la serie.

Lo cierto es que el PSG, más allá del dominio en Francia, no logra asaltar Europa. De los once años que lleva el grupo inversor, con millonarios refuerzos, solo ha alcanzado el tope de las semininales. En su país, sin embargo, dominan sin problemas: 14 certámenes. Los casi US$ 1.400 invertidos no dan los resultados esperados.

Durante el proceso que comanda el qatarí, los refuerzos han sido bombásticos. En su arribo, en 2011, pagó cerca de US$ 40 millones por fichar al argentino Javier Pastore. Un año después, invirtió casi US$ 160 millones en fichar a jugadores de la talla de Thiago Silva, Lucas Moura, Ezequiel Lavezzi y Zlatan Ibrahimovic. Entre la temporada 2017 y 2019 invirtió casi US$ 500 millones entre Neymar, Mbappé, Leandro Paredes, entre otros jugadores. Esta temporada fichó como jugadores libres, pero con salarios altísimos, a Messi, Ramos y el guardameta Donarumma.