Un final de infarto: la petición de Deportes Concepción para el duelo frente a Melipilla que marcará el ascenso a Primera B

Con la victoria de Deportes Melipilla ante Lautaro de Buin por 5-4, se confirmó el desenlace de la Segunda División con la realización de una final para definir el único ascenso a Primera B entre Deportes Concepción y los Potros. Al mismo tiempo, el equipo capitalino sentenció su descenso al fútbol amateur: acabó decimotercero con 27 unidades.

La final por ascender a Primera B será de infarto. Por lo mismo, en Deportes Concepción asumen la necesidad de reducir al mínimo el margen de error. Frente a tal escenario, y considerando que ese día no hay ningún cotejo programado, en los Lilas piden que se arbitre con VAR. De momento, la herramienta tecnológica no está considerada para el cotejo.

“Consideramos que por un aspecto de transparencia deportiva y profesionalismo para ambas partes, lo mejor es que haya VAR en este partido. Este juego es trascendental, en el cual hay mucho en juego. Se definirá al campeón de la división, por lo que consideramos que lo ideal es que exista VAR para este encuentro”, sostuvo Aiderson Abreu, director deportivo de Deportes Concepción.

Este encuentro fue programado por la ANFP para el jueves 31, a las 18:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua, a pesar de que el entrenador penquista, Manuel Suárez, había solicitado jugar en un recinto equidistante entre Melipilla y Concepción. “Debería ser bastante más equilibrado por la gente nuestra, porque hace un sacrificio tremendo el hincha de Deportes Concepción y claro, al final, andar 500 Km o andar 250, hay una diferencia desde lo económico, desde el tiempo, desde un montón de cosas que para el hincha no es menor así que esperemos que esto también sea un poquito más equilibrado”, sostuvo el entrenador.

Desde la vereda de Melipilla, en tanto, el técnico Víctor Quintanilla se quejó por el formato de la Segunda División, que solo entrega un cupo a Primera B. “Es injusto, porque todos los partidos son difíciles y solo tiene la posibilidad de subir uno. Concepción y Melipilla están haciendo una gran campaña. Son dos equipos que han estado en categorías mayores y todavía no lo entiendo muy bien”.

“Espero que no me juegue en contra lo que voy a decir, pero hay dos descensos y solo un ascenso. La diferencia de goles corre para abajo y no para arriba. Son reglas que se tienen que respetar y ojalá más adelante puedan hacer algunas modificaciones sobre el tema del ascenso”, sentenció.