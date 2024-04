Un ídolo de Cobreloa pide ayuda: el drama de Washington Olivera por un complicado problema de salud

Esta jornada la historia de Washington Olivera se ha viralizado en redes sociales. La leyenda de Cobreloa, pasa un complicado momento personal debido a un problema de salud y el poco dinero que posee. A través de un emotivo vídeo, pidió que la gente lo ayudara a sortear esta situación.

El uruguayo, de 69 años, ex jugador de Cobreloa, O’Higgins, Everton, Osorno e Iquique tiene que ser operado a la brevedad, algo que de momento no puede costear. “Ya me han ayudado bastante, pero tengo innumerables situaciones de vida. No estoy trabajando en estos momentos y vivo de mi pensión, que es de $200 mil y tanto mensual. Me estoy haciendo una serie de exámenes”, contó en las redes sociales.

“Necesito operarme de forma urgente, tengo la vesícula llena de piedras. Estoy nervioso, me tiene mal y en estos momentos no tengo ganas de salir a la calle. No me siento bien para subirme a la bicicleta y vender mi comida... Y necesito de la ayuda de ustedes cariñosamente”, agregó el charrúa que vive en Osorno.

Eso sí, es claro en que no quiere que le regalen el dinero, sino que lo ayuden de otra manera. “Yo no le estoy pidiendo que me den plata, tengo mi libro (‘El Trapo, la verdad de Washington Olivera’, escrito por mi sobrino, el periodista Enzo Olivera) y lo quiero vender. En este momento, necesito vender por lo menos el mínimo, unos 30 o 40 libros. Vale 15 mil pesos cada libro. Pónganse una mano en el corazón y denme una ayuda”, detalló.

El ex futbolista, campeón del fútbol chileno con Cobreloa en 1982 y ganador de la Copa Chile con Everton en 1984, además detalla el método en que podría entregar el texto que relata su vida. “Si me giran la plata, les mando el libro a la dirección y el nombre con lo que quieran que les pueda mandar”, concluyó.