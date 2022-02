“Un león enjaulado... Cada rugido, un error”: Alexis se llena de críticas tras su partido ante el Genoa

Alexis Sánchez y el Inter de Milán no la pasan bien en Italia. El conjunto lombardo estuvo lejos de hacer un buen partido, en el empate ante el Genoa, y apenas sumó de a uno en un compromiso en el que los nerazzurri sumaron una nueva igualdad en la Serie A, tras el 0-0 frente a los rojiazules.

Para aquel compromiso, el Niño Maravilla fue alineado como titular por Simone Inzaghi, otra vez debido al buen momento que venía exhibiendo el nacido en tocopilla. Sin embargo, la decisión del DT no se justificó dentro del campo, ya que el formado en Cobreloa no pudo resaltar como lo ha hecho en las últimas ocasiones, como, por ejemplo, cuando le marcó un golazo al ángulo a la Roma, por la Copa Italia.

El medio Tuttomercatoweb le entregó a Alexis una nota cinco, además de referirse a su elección como un yerro del DT: “La elección de Inzaghi resulta totalmente equivocada: en los espacios cerrados de Genoa, fue un león enjaulado. Cada rugido, un error”.

Corriere della Serra, en tanto, se refirió al desempeño del chileno de la siguiente manera: “Quiere jugar de titular, pero el puesto no está asegurado ni es un derecho divino. Cuando no suena una nota, es una escena muda”. Un 4,5 fue su nota.

Arturo Vidal, en tanto, firmó un correcto encuentro, pese a ingresar desde la banca en los 73′, en reemplazo de Hakan Calhanoglu. De acuerdo a Tuttomercatoweb, tuvo un 6.0 y resaltó por su nivel “duro y sólido”, además de “ser un segmento del partido: mete la musculatura y la posición en un par de recuperaciones sensible”.

Para Corriere della Serra, la responsabilidad del apagado momento del Inter no es responsabilidad del oriundo de San Joaquín. “Él no es el culpable, pero no hace nada para cambiar las cosas”, señalaron.

Tanto Sánchez como Vidal alcanzaron su cuarto compromiso sin ganar en el Calcio, un registro impensado hace par de semana que les permite ubicarse como los líderes absolutos de la liga. Ahora, la cima le pertenece al AC Milan, con cinco unidades y un partido más que los lombardos, sus más cercanos seguidores.