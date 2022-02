Niemann no pasa el corte en el Honda Classic

El PGA Tour no es algo fácil de dominar. Así lo pudo experimentar Joaquín Niemann, quien venía de ser campeón en The Genesis Invitational, pero que esta semana no pudo establecer regularidad en las primeras dos rondas en The Honda Classic. Joaco no pudo pasar el corte y finalizó con +3 en la acumulada. Por su parte, Guillermo Pereira no tuvo un viernes brillante, pero su buena primera ronda del jueves le permitió pasar el corte.

Este viernes los golfistas nacionales saltaron más tarde a efectuar su recorrido en Palm Beach Gardens. Niemann comenzó minutos antes de las 15.00 horas, y con deseos de descontar golpes: birdies en los hoyos 1 y 2 para un inicio soñado. Sin embargo, los fantasmas de su mal cierre en la primera jornada volvieron, y el talagantino hizo una racha de bogeys en las banderas 7, 9, 10 y 12, lo que borró su buen inicio y lo dejó, en ese momento, con +2, en T58.

Pese a que logró descontar un impacto en el hoyo 13, fue sólo la antesala del fatídico momento de Joaco en esta segunda ronda y en el torneo: doble bogey en la bandera 15. A tres hoyos del final, el chileno se quedaba con +3, y con la necesidad de hacer un birdie para poder seguir en carrera pare el fin de semana en The Honda Classic (el corte proyectado era de+2), lo que finalmente no ocurrió.

A Mito le alcanzó con el jueves

No fue un día brillante para Mito Pereira, pero sí consiguió asegurar su presencia para el sábado y domingo. En una segunda jornada tan dura para los golfistas nacionales, los dos birdies en el tramo final de su recorrido del jueves fueron vitales para jugar con algo de tranquilidad este viernes.

El santiaguino, quien había comenzado a recorrer el campo una hora antes que Joaco, efectuó par en las cinco primeras banderas. Un bogey en el hoyo 6 y un birdie en el 8 dejaban todo igual. Pero las verdaderas dificultades llegaron para Pereira en la segunda parte de su recorrido. Bogeys en las banderas 11 y 12 que le complicaban el día y la tabla. Sin embargo, pudo descontar un impacto en el hoyo 16, con lo que finalizó el día con +1, pero con un golpe bajo par en la general, pensando en el Top 20 del campeonato.

Daniel Berger, sólido líder

El estadounidense Daniel Berger es el actual líder del The Honda Classic una vez finalizada las dos primeras ronda. El golfista de 28 años completó dos jornadas con 65 golpes, lo que lo deja con -10 en la acumulada.