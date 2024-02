Un ovacionado Jarry hace las paces con el público tras caer en la final del Argentina Open: “Lo hacen entretenido, más emocionante”

Nicolás Jarry no pudo finalizar con broche de oro una increíble semana en Argentina. El chileno cayó en la final del ATP de Buenos Aires ante el local Facundo Díaz Acosta, por 6-3 y 6-4, y se quedó a las puertas de su cuarto título en el circuito.

El Príncipe estuvo lejos de su mejor nivel y fue superado por el transandino de 23 años, que se coronó ante su público. La primera raqueta nacional, que este lunes aparecerá como el 19° mejor tenista del orbe, valoró lo hecho en el certamen que se realizó al otro lado de la cordillera: “Agradecer a mi equipo, que está conmigo. Juan (Ignacio Chela) y mi mujer, Laura (Urruticoechea). Muchas gracias por acompañarme esta tremenda semana”, indicó, a modo de introducción, tras ser premiado con el segundo lugar.

También destacó sus días en la capital argentina, además del inicio que está teniendo junto a su nuevo entrenador, Juan Ignacio Chela, el extécnico de Diego Schwartzman. En diciembre del año pasado, el otrora tenista transandino se sumó a César Fábregas y comenzó a trabajar con el chileno.

“Fue una linda semana, así que gracias por el esfuerzo. Estamos empezando un nuevo proyecto, así que es lindo empezar de esta forma. A todo mi equipo, que no está aquí, que me está viendo en Europa, y mi familia que siempre me apoya y es el pilar fundamental, principal de mi carrera, de mi fuerza”, complementó.

Felicitaciones para el campeón

Jarry le dedicó múltiples elogios a Díaz Acosta, quien brilló en Buenos Aires y consiguió el primer título de su carrera. “Por supuesto, felicitaciones, Facu, por este tremendo momento tuyo. Disfrútalo mucho. Sabía que íbamos a estar aquí cuando estuvimos hace un par de años jugando en Challenger. Felicitaciones por todo el trabajo. Todo el equipo que tienen ahí detrás siempre se ve y se valora. Al final, el trabajo tiene recompensa”, indicó. “Muchas felicitaciones y nos vemos en el circuito”, cerró, vaticinando un posible nuevo enfrentamiento con un rival al que conoce hace años.

El chileno, que tuvo una compleja relación con el público de Buenos Aires, fue aplaudido rotundamente por quienes recalaron al court principal del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Fue una semana donde los transandinos abuchearon y pifiaron al nacional.

Contra Stan Wawrinka se vio, principalmente, un rol antagónico del Príncipe, quien fue silbado en cada servicio. El suizo, en cambio, era celebrado tras cada punto ganado. En la siguiente ronda, contra el Tomás Martín Etcheverry, esto prosiguió, aunque con un sentimiento más lógico, pues se midió ante uno de los locales. Y si bien contra Carlos Alcaraz se apreció más apoyo para el español, la reprobación contra el nacional bajó, sobre todo por el gran tenis que mostró eliminando al gran favorito.

Finalmente, en la ceremonia de premiación, Jarry recibió una ovación y agradeció al público: “Gracias a todos los organizadores de este torneo, a todos los voluntarios que tenemos dentro y fuera de los camarines, a los pasapelotas, a los cancheros, a los auspiciadores y, por supuesto, a todo el público que lo hace más entretenido. Lo hace más emocionante y gracias a ustedes podemos estar aquí jugando y viviendo este lindo deporte que es el tenis. Gracias a todos los que vinieron y un poquito más a los chilenos que me aguantaron toda la semana”, finalizó.