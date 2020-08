Un pasaporte deportivo que genera caos: la guerra por los millones de Araos

Los años formativos de Ángelo Araos (23) están en disputa. Escondida, elenco amateur de Antofagasta, acusa que no se le ha reconocido su existencia en el pasaporte deportivo que hoy exhibe el jugador que pertenece a los registros de Corinthians. Y que llevan años intentando modificarlo sin una respuesta favorable. Más aún cuando el paso del jugador al fútbol brasileño a cambio de US$ 5 millones le significaría recibir cerca de US$ 65 mil dólares por casi tres años de formación. Tal como en su momento ocurrió con Claudio Bravo y el conflicto con su equipo formador Las Acacias de Viluco, que exigió parte de su transferencia al Manchester City, o con Eduardo Vargas, jugador que aparecía en los registros de Unión Española y no en el de su club Internacional Renca.

En la Federación de Fútbol de Chile, hoy en disputa con el cuadro amateur, desconocen la documentación. Así al menos dice en el registro que manejan en Quilín: el futbolista nunca pasó por Escondida.

Según los registros a los que accedió La Tercera, el jugador sí perteneció a La Escondida durante los años 2012 a 2015. Se incorporó a los 15 años . “El pasaporte del jugador está mal inscrito. Ángelo Araos llegó a los 14 años a nuestro club y estuvo acá hasta 2015. Nosotros ya mandamos la documentación a la ANFP, a la ANFA, y estamos exigiendo un pago que nos corresponde”, dice Eugenio Morales, presidente del cuadro amateur.

Las medidas judiciales las está llevando adelante el abogado Eduardo Romero, quien también destaca como presidente de la Asociación de Fútbol de Antofagasta (AFA). “Existe una serie de antecedentes para demostrar que el futbolista fue formado en La Escondida. Participó en torneo oficiales amateur a nivel local y regional. Existen los registros oficiales de las asociaciones locales y regionales de fútbol, planillas de juego oficiales de dicho torneo, fotografías vistiendo la indumentaria”, dice el jurista.

Entre los documentos que exhibe el club amateur también destaca el poder notarial que firmó la madre del jugador para autorizarlo, con 15 años, a jugar por el plantel adulto de Escondida. “Antofagasta adquirió sus derechos federativos para que el futbolista pudiese firmar su primer contrato profesional en el año 2015 proveniente de Escondida. Existen documentos oficiales ANFP y ANFP del pago de los derechos federativos del jugador”, agrega Romero.

La madre de Ángelo Araos firma un poder notarial para autorizarlo a jugar en Escondida, con apenas 15 años.

Antofagasta, club que hizo debutar de manera profesional a la Perla del Norte, como le llaman a Araos, llegó a enviar un documento a la ANFP en la que reconoce a La Escondida como el elenco formador del volante. Va firmada por el gerente, Manuel Donoso. Este último fue contactado por La Tercera y no quiso referirse al conflicto.

Desde Escondida, sin embargo, aseguran que al momento en que el equipo amateur inició los trámites en 2018 para exigir el cobro de formación deportiva del jugador, a través del Mecanismo de Solidaridad de la FIFA (una vez que los derechos federativos del futbolista fueron adquiridos por Corinthians a cambio de US$ 5 millones) representantes de Antofagasta desconocieron la carta enviada a Quilín.

La carta de Antofagasta en la que reconoce que Araos fue adquirido al club amateur Escondida.

“Extrañamente, los representantes del club Deportes Antofagasta, con el respaldo de la ANFP y el encargado de los registros de los futbolistas nacionales, y anterior Secretario Ejecutivo, Luis Varas, han señalado que el jugador nunca participó por el club amateur Escondida, y, aún cuando existen antecedentes públicos y privados que indican lo contrario, han impedido al club formador el legítimo ejercicio de sus derechos”, agrega el abogado experto en temas deportivos. Luis Varas fue contactado por este medio y no respondió mails ni WhatsApps.

Romero se queja de las pocas respuestas que ha recibido desde la ANFP: “Hasta ahora no ha existido ninguna respuesta formal y conforme a reglamento acerca de la situación planteada, ya que la presión ejercida por dirigentes de los clubes profesionales en desmedro de los amateurs es la tónica en este tipo de casos”, advierte. “No han respondido nada desde la ANFP. El dinero es muy importante para nosotros, porque nos sirve para seguir sacando jugadores”, agrega Morales, el timonel de Escondida.

Al ser consultados por La Tercera, desde la Federación de Fútbol de Chile informan que están preparando la respuesta para el solicitante y que posteriormente harán pública su versión. Todo un misterio.

Araos, al momento de firmar por la U, en 2018, deslizaba a Escondida como su club formador en una entrevista concedida a un medio partidario del Chuncho. “A los 19 llegué por segunda vez porque cuando era más chico también jugué en Antofagasta, pero como no anduve muy bien en cadetes y me fui como a los 15 años (...) De Antofagasta pasé a jugar a un lugar que se llamaba Complejo Escondida. Ahí tenían gimnasio, buena infraestructura y te daban proteínas. La verdad es que funcionaba como un equipo profesional más dentro de la zona. Ya estando un buen tiempo en el Complejo Escondida me sentí con la confianza de volver a probarme en Antofagasta y por suerte se pudieron dar las cosas y pude jugar”, señaló.

Los millones por la formación de Araos están en disputa. Escondida no cede y quiere sus US$ 65 mil. La última palabra la tendrá la Federación.