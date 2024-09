Una broma que terminó de la peor manera: la polémica que sacude a una de las figuras del Uruguay de Marcelo Bielsa

Las diferencias culturales entre Inglaterra y Latinoamérica son evidentes. Si ese factor se cruza con una alusión a una conducta moral y hasta penalmente castigada en el país europeo, y en buena parte del mundo, lo que resulta es un lío para el protagonista. En ese escenario está, por estos días, el volante Rodrigo Bentancur, una de las figuras del Uruguay que Marcelo Bielsa tiene peleando la clasificación al Mundial de 2026. La Celeste figura en el tercer puesto, con 15 puntos, tres menos que el líder, Argentina, y uno por debajo del escolta, Colombia.

¿Qué hizo el volante del Tottenham? Aludir a Son Heung-min, compañero suyo en el Tottenham en un tono festivo, pero que terminó siendo considerado como un comportamiento racista, lo que puede meterle en problemas.

Un chiste de mal gusto

Bentancur fue acusado por la FA, la Football Association, por infringir la normativa relacionada con esa conducta. ¿Qué hizo el exjugador de la Juventus? Un chiste de mal gusto. En el marco de una entrevista televisiva en la que el conductor le pedía la camiseta del asiático, la figura emblemática del equipo, el charrúa contestó con una singular ocurrencia. “¿La de Sonny? Podría ser la prima de Sonny también, ya que todas son iguales”, respondió.

Son Heung-min, figura del Tottenham. (Foto: Reuters)

Las risas que despertó dieron paso a un proceso incómodo. Según informa The Guardian, la organización benéfica contra la discriminación Kick It Out reportó una “cantidad significativa” de quejas. A nivel interno también hubo alboroto. Bentancur le ofreció disculpas al internacional surcoreano y capitán de los Spurs, quien, lejos de justificarle, sostuvo que su compañero de equipo había “cometido un error”.

Bentancur perfectamente puede ser sancionado por la normativa. “Rodrigo Bentancur ha sido acusado de una supuesta infracción de la regla E3 de la FA por mala conducta en relación con una entrevista con los medios. Se alega que el centrocampista del Tottenham ha infringido la regla E3.1 de la FA al actuar de manera inapropiada y/o utilizar palabras abusivas y/o insultantes y/o desacreditar el juego”, consigna la disposición específica por la que se le abrió un expediente disciplinario.