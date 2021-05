Unión Española despide a Pellicer

Jorge Pellicer no seguirá siendo el técnico de Unión Española. El entrenador fue despedido después del empate 1-1 entre el equipo de Independencia y Audax Italiano, en el clásico de las colonias.

En los 11 partidos que alcanzó a dirigir, el rendimiento del conjunto de Independencia apenas llegó al 27 por ciento de efectividad lo que sumado a la débil imagen que dejaba la propuesta de juego precipitó la determinación.

Pellicer había asumido a comienzos de febrero la dirección técnica de Unión, después de la controvertida salida de Ronald Fuentes. Su última experiencia anterior había sido en 2016, cuando estuvo en la banca de Audax.

Jorge Pellicer, en el partido ante Independiente del Valle. (Foto: Agenciauno)

“La razón de la decisión son los resultados deportivos versus el nivel de inversión que hicimos en conformar un plantel en el que estábamos esperanzados en ir por el Campeonato. Eso nos hizo plantearle a Jorge terminar el vínculo. Lo hicimos hoy en la mañana. Estuvo de acuerdo. Entendió que no se pudo capitalizar el esfuerzo en resultados. Había que tomar una decisión luego, porque el Campeoanato pasa. Lo peor que podíamos hacer era seguir. Nada nos asegura tampoco que las cosas vayan a cambiar, pero por lo menos hay que intentarlo”, explica a El Deportivo el gerente general del club, Luis Baquedano.

La sucesión de Pellicer la tomará César Bravo, quien ya había asumido como interino tras la partida de Fuentes. Ahora, eso sí, no tendrá esa condición. “Se va a quedar como técnico hasta que estimemos que las cosas no están resultando, lo que esperamos que no suceda. No está por un partido. No es interino”, aclara Baquedano.

La pista

Pellicer, quien en Chile ha sido campeón con Universidad Católica y Huachipato, alcanzó a dirigir el entrenamiento de hoy con la escuadra hispana. Sin embargo, su suerte estaba echada.

Temprano, Jorge Segovia había dado una pista respecto de la decisión que ya estaba tomada. “Vox populi, vox dei”, publicó en su cuenta en Twitter, dando cuenta de una determinación que respondería, también, al descontento que habían manifestado los hinchas respecto de la gestión del entrenador.