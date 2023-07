Universidad Católica vs. Coquimbo Unido: fecha, hora y dónde ver el partido por el Campeonato Nacional

Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentan por la fecha 18 del Campeonato Nacional. La UC, que vio partir a Ariel Holan, viene de perder 2-0 ante Curicó Unido en la ciudad de las tortas. Y los piratas, por su parte, rescataron un punto al igualar 1-1 ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.

Tras la derrota ante los curicanos, Holan dejó el cargo y Rodrigo Valenzuela será el entrenador interino a cargo de enfrentar a los coquimbanos este fin de semana. “Le hemos dado al club todo lo que pudimos, en la pasión que le ponemos, hemos logrado el crecimiento de muchos futbolistas, que es lo más importante. Me voy con eso como satisfacción”, manifestó Holan en su despedida.

De igual modo, los últimos días de la UC también estuvieron marcados por la partida de Matías Dituro. “Nunca ejercí ningún tipo de presión para irme del club gratis, lo puedo asegurar 100% y no tuve ninguna conversación con nadie del club sobre esta situación. Lamento mucho la forma en la cual me toca irme de este club al que tanto cariño le tengo, yo quería hacer una conferencia en conjunto, pero no fue posible. También quise jugar el último partido y poder despedirme de la gente en cancha. Tampoco lo pude hacer, el club pensó que no tendría el foco en el partido”, declaró el portero en sus redes sociales.

Al iniciar la fecha, Universidad Católica se ubica en el octavo puesto con 23 unidades y, por el momento, se encuentra fuera de la zona que otorga boletos a las copas internacionales (Everton, el último clasificado la Sudamericana por el momento es séptimo con 25). Por su parte, Coquimbo Unido, uno de los protagonistas del torneo, con 29 untos comparte el segundo puesto con Huachipato y Universidad de Chile. El puntero es Cobresal, con 32.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica vs. Coquimbo Unido?

Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentarán este domingo 23 de julio a las 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia. Los cruzados quieren volver a los abrazos tras la derrota ante Curicó Unido la fecha pasada, mientras que los Piratas pretenden mantener su buena campaña sumando en la capital.

¿Dónde ver el partido de Universidad Católica vs. Coqumbo Unido?

El encuentro de Universidad Católica y Coquimbo Unido de este dominho se podrá ver en vivo a través de la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

Por streaming, puedes seguir el partido entre Universidad Católica y Coquimbo Unido a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a la UC y a los piratas.