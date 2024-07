Uno va por el récord de Federer y el otro por el bicampeonato: Djokovic y Alcaraz vuelven a medirse en la final de Wimbledon

Wimbledon ya tiene a sus finalistas en el cuadro masculino. Por segunda vez consecutiva Carlos Alcaraz (3º) y Novak Djokovic (2º) se medirán por el título. El español se impuso el año pasado para consagrarse por primera vez en el césped londinense. Mientras que Nole tuvo una milagrosa recuperación tras una operación de meniscos el mes pasado, para meterse nuevamente en la definición.

Ya quedó demostrado que el pasto de la Catedral no le incomoda a Carlitos. Al contrario, lo siente como si estuviera en el patio de su casa y este viernes lo demostró frente al ruso Daniil Medvedev (5º), verdugo del número uno del mundo Jannik Sinner en la ronda anterior. El español se impuso por 6-7 (1), 6-3, 6-4 y 6-4, para meterse nuevamente en la final e ir por el bicampeonato.

A pesar de perder el primer set en el tie break, el murciano no bajó la guardia y logró los quiebres necesarios en los parciales restantes para timbrar nuevamente su boleto en la final en el All England. Será una nueva oportunidad para estirar su invicto en definiciones de Grand Slam, pues ha ganado las tres que ha disputado (US Open, Roland Garros y Wimbledon).

“Siento que ya no soy nuevo. Sé cómo me voy a sentir antes de la final. He estado en esta posición. Intentaré hacer las cosas que hice bien el año pasado. Intentaré ser mejor y hacer las cosas que funcionaron bien”, expresó el tenista de 21 años tras imponerse al ruso.

En cuanto a las claves de su victoria, el pupilo de Juan Carlos Ferrero manifestó: “Traté de hacer cosas diferentes, intentando no jugar peloteos largos. Intenté hacer cortes y dejar caer tiros e ir a la red tanto como pude. Intenté no seguir su juego. Hubo algunos puntos con peloteos realmente largos. Intenté hacer mi propio juego y no pasar de los 10 o 12 tiros en los puntos. Fue difícil romper el muro”.

Nole gana con solidez

En el partido de fondo, Novak Djokovic dio cuenta del italiano Lorenzo Musetti (25º), por 6-4, 7-6(2) y 6-4, en un cerrado encuentro. El duelo se definió gracias a la jerarquía del serbio, quien jugó a la perfección todos los puntos importantes y su rival sucumbió en aquellos momentos de presión.

Lolo llegó a estar 3-1 en el segundo parcial, con un tenis que ilusionaba, pero el exnúmero uno del mundo sacó a relucir lo mejor de su repertorio para recuperarse. En el desempate no perdonó y comenzó a inclinar el match. De ahí en más, fue cosa de tiempo para que el de Belgrado desnivelara y llegara nuevamente a una final en Londres.

Este domingo, a las 09.00 (hora de Chile), Djokovic buscará su 25º título de Grand Slam y por fin despegarse de Margaret Court. De paso, intentará igualar el récord de Roger Federer en La Catedral, con ocho títulos.