"Vi a Suárez llorando de nuevo, llorarás hoy y para siempre": en Ghana se ríen de la eliminación de Uruguay

Una particular situación se dio luego del final del partido entre las selecciones de Uruguay y Ghana, compromiso que terminó con triunfo para el elenco sudamericano por 2 a 0 en la última jornada de la fase de grupos, resultado que terminó por sepultar las aspiraciones de clasificación a octavos de final de ambos cuadros.

Es que los hinchas del conjunto africano no olvidan la eliminación de su país a manos de los charrúas en cuartos de final de Sudáfrica 2010, instancia en donde Luis Suárez cometió un penal que posteriormente fue desperdiciado por Asamoah Gyan. Tras ello, los celestes se impusieron en la tanda de penales por 4 goles a 2 tras empatar en los 120 minutos 1 a 1.

La felicidad de los ghaneses se entiende por el rencor, en particular, que mantienen con el ex artillero del Barcelona y Liverpool, entre otros clubes, situación que se ve reflejada en las declaraciones de algunos hinchas en el exterior del estadio Al Janoub, escenario del duelo de este viernes: ”Eso me hace realmente feliz porque vi a Suárez llorando de nuevo. Llorarás de hoy y para siempre”, señaló un hincha del conjunto africano.

“Tuvo la chance de pedir disculpas y dijo que no, que solo cometió una falta y que por eso no se disculpaba. Bueno, todo bien, no hay problema. Hoy te vas a tu casa, qué tragedia (...)”, agregó con gestos de alegría en el rostro.

El mismo seguidor ghanés expresó que “lo que no te gusta que te hagan no lo hagas a otros. Por eso estamos felices. Nosotros no clasificamos pero Uruguay tampoco. Estamos contentos que Corea del Sur haya clasificado a octavos”, finalizó.

Finalmente, otro hincha expresó que “estamos celebrando la victoria de Corea del Sur frente a Portugal. Lo que Uruguay hizo hace doce años en 2010 todavía nos duele”, cerró.