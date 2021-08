Vidal se rebela ante la Serie A y publica una foto viajando: “Allá vamos, Chile”

Arturo Vidal no defrauda a la Roja. El mediocampista del Inter de Milán publicó esta tarde una foto en sus redes sociales en la que aparece en un avión acompañado de su preparador físico, Juan Ramírez, en dirección a Chile, listo para unirse al plantel de Martín Lasarte y disputar la triple fecha eliminatoria.

El anuncio llega en medio de la polémica entre la Conmebol y las principales ligas de Europa, quienes decidieron, en contra del mandato de la FIFA, que sus clubes no cedieran a los jugadores que deben viajar a Sudamérica a jugar con sus selecciones. Esto, debido a la extensa cuarentena que deben realizar en su retorno.

“La Liga Nacional Profesional Serie A anuncia que con motivo de la ventana FIFA de septiembre de 2021, apoyará la decisión de sus clubes de no liberar a los jugadores convocados por las selecciones nacionales para jugar en los países a los que deben regresar”, sostuvo un comunicado oficial. El instrumento también precisa que el país europeo está sujeto a las disposiciones legales vigentes relativas a la cuarentena, en el marco de la pandemia.

Al parecer, Vidal tomó el asunto en sus manos y decidió desacatar la orden del Inter de Milán de no cederlo a Chile. También cabe la posibilidad de que el Rey haya convencido a sus superiores de lo que significa para él jugar por El Equipo de Todos. De cualquier forma, el viaje de Vidal se alinea con lo declarado por Gary Medel hace unos días: “Yo sí voy, y si me dicen que no, voy igual nomás. No hay trance si es que no”.

Lasarte celebra y Chile también con la presencia asegurada del jugador más importante del equipo.