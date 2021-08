Sigue conquistando el nado: Alberto Abarza consigue medalla de plata en los Juegos Paralímpicos

Alberto Abarza no tiene límites en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Este domingo, el chileno consiguió la medalla de plata en los 200 metros libres de la categoría S2. Un nuevo logro en la cita, donde ya se había conseguido oro en los 100 metros.

Quien ganó la categoría fue el brasileño Gabriel Dos Santos, que logró superar a Abarza, quien iba liderando en los primeros 100 metros. Finalmente el ganador del oro finalizó la carrera en un tiempo de 4′06″52. Por su parte, el chileno la completó en 4′14″17. El podio lo completó Vladimir Danilenko, del Comité Olímpico de Rusia, en 4′15″95.

“Llegábamos para ser cuartos en esta prueba, no es la mía. En la pura partida Brasil y México me sacan 7 metros, pero la queríamos luchar. Subirme al podio nuevamente es lo máximo en una prueba donde no teníamos ninguna expectativa”, dijo Abarza tras la competencia.

“Haber sacado un segundo lugar es sumamente beneficioso para lo que veníamos haciendo. Queda la prueba que es menos hábil para mi (50 metros espalda), pero lo vamos a intentar todo. No hay excusa. Vamos a llegar bien, hay un equipo que me está ayudando a recuperar la parte muscular”, agregó.