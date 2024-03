Vinicius rompe en llanto y confiesa: “Cada día tengo menos voluntad de jugar al fútbol, pero si me voy sería el triunfo del racista”

La previa de unos de los duelos más atractivos de esta fecha FIFA, España recibe a Brasil, estuvo marcada por la lucha contra el racismo y la emotiva rueda de prensa de Vinicius Junior.

El delantero carioca, que milita en el Real Madrid y ha recibido varios ataques segregacionistas, no pudo contener las lágrimas ante los medios presentes y habló de la lucha diaria que debe sostener ante este flagelo.

Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo... Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo... No solo en España, también en el mundo”, sostuvo el delantero.

Luego agregó que “la falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”.

Fue en este punto, dónde el llanto afloró y el brasileño agregó: “jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Que la gente de color tenga una vida normal. Si esto fuera así iría a los partidos de mi club centrado sólo en jugar. Lo único que quiero es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal”.

Cabe recordar que el futbolista merengue ha sufrido varios ataques de este tipo desde que juega en la Liga, pero lo más grave pasó en Valencia, dónde fue tildado de “mono”. “Con cada denuncia me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo”.

Eso sí, Vinicius aclaró que no piensa abandonar el fútbol hispano por estos insultos, pues “le daría a los racistas lo que ellos quieren”. Acto seguido añadió que “voy a seguir en el mejor club del mundo, marcando muchos goles para que me sigan viendo. Los racistas son minoría. Como soy un jugador atrevido, que juega en el Madrid y ganamos muchos títulos... es muy complicado. Voy a seguir porque el presidente me apoya, el club me apoya y voy a seguir para ganar muchas cosas”.

Por último, y sobre el compromiso que tendrán las dos selecciones campeonas del mundo, el ariete concluyó que “es un sueño hecho realidad. Estoy muy contento por poder jugar en mi casa (Santiago Bernabéu) con la selección brasileña. Va a ser un duelo muy importante para los dos equipos, que son dos de las mejores selecciones del mundo y hace tiempo que no se enfrentan. Estamos preparados, me voy a enfrentar a compañeros, y espero ganarle a España”.