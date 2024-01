“Vuelvo a España para ver a mi médico”: Rafael Nadal se borra del Abierto de Australia por una nueva lesión

Esta semana se produjo el regreso de Rafael Nadal al circuito en el ATP 250 de Brisbane después de un año sin jugar tras someterse a una cirugía en el psoas y en la cadera. En la cancha demostró plena vigencia, pues ganó dos partidos (a Dominic Thiem y Jason Kubler) y cayó estrechamente en cuartos de final ante Jordan Thompson. Sin embargo, fue tras ese encuentro en el que sufrió algunas molestias que le preocuparon.

Después de someterse a algunos exámenes, el exnúmero uno del mundo anunció su baja del Abierto de Australia y el regreso a su país para tratarse esta nueva lesión, que de todos modos es muscular, por lo que las consecuencias no parecen ser tan complejas como la de las otras dolencias que ha padecido.

“Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como saben me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar”, expresó.

En ese sentido, el manacorí expresó sus sentimientos por no poder jugar en el primer grand slam del año, que fue precisamente donde jugó su último partido antes de lesionarse. “He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en tres meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo. ¡Gracias a todos por el apoyo y hasta pronto! Rafa”, concluyó.

Barrios, en alerta

Tomás Barrios sigue a la espera de poder ingresar directo al cuadro principal del Abierto de Australia. Con la baja de Nadal, el chillanejo ahora se encuentra a cuatro bajas de poder entrar directo por primera vez en su carrera al main draw de un grand slam. De lo contrario, deberá jugar las clasificaciones para ver si se suma a Nicolás Jarry, Christian Garin y Alejandro Tabilo en ese grupo.

De todas maneras, el pupilo de Guillermo Gómez recibió una buena noticia, ya que en la nueva entrega del ranking ATP será por primera vez top 100, al ubicarse en el puesto 95 del mundo, por lo que Chile volverá a tener cuatro jugadores en ese selecto grupo después de 45 años. Además, Nicolás Jarry alcanzará su mejor ubicación, pues aparecerá en la casilla 18.